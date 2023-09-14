Mersin'de keçi çobanına 728 bin liralık otlatma cezası!

Geçtiğimiz Temmuz ayında Bozyazı ilçesindeki orman arazisinde keçilerini otlatan Hasan Kızmaz adlı Çoban hakkında hem idari para cezası uygulandı hem de adli işlem başlatıldı.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çoban Hasan Kızmaz’a gönderilen 25 Ağustos 2023 tarihli tebligatta, ‘otlatma suçu’ işlediği için hakkında 728 bin 468 TL idari para cezası uygulandığı belirtilerek, bu cezayı ödemediği takdirde hakkında dava açılacağı bildirildi.

Mersinli çobana 728 bin TL'lik otlatma cezası

İdare tarafından Hasan Kızmaz’a gönderilen tebligatta, şu ifadelere yer verildi:

“Hakkınızda otlatma suçundan dolayı tanzim edilen 11.07.2023 tarih ve 0353/0017 sayılı suç zabtına istinaden hesaplanan 728.668,00 TL idare zararı (tazminat) ve yasal faiz borçlu bulunmaktasınız. Tebligatı aldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde 728.468,00 TL’nin yasal faizi ile birlikte idaremize rızaen ödenmesini, ödenmediği takdirde dava, harç ve masrafları da eklenmek suretiyle Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açılarak tahsil edileceği bilginize sunulur.”

'Bu cezayı ödeyecek durumda değiliz'

Bozyazı Kozağacı Orman İşletme Şefliği’nin sorumluluğunda bulunan Dereköy civarındaki orman arazisinde yaşanan olayla ilgili konuştuğumuz Çoban Hasan Kızmaz’ın yakınları, bu ölçüdeki bir para cezasını ödeyecek durumda olmadıklarını dile getirdi.

Savran: Bu tür cezalar üreten insanlara engel oluyor

Sarıkeçililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Pervin Savran ise kesilen para cezasıyla ilgili tebligatın dışında neyle suçlandığını belirten bir zabıt tutanağı görmediklerini belirterek; “Biz kesilen cezaya karşı değiliz ancak çobanların neyle suçlandığını, ne kadar zarar olduğunu ve neye istinaden bu cezanın kesildiğini bilmek istiyoruz. Bu tür cezaların hayvan yetiştiricileri için engel olduğunu savunan Savran, “Hayvancılığı bitirmek için bu yollara başvuruluyor. Bu cezalar üreten insanlara engel koymak için. O bölgede birkaç tane hayvancı zarar vermiş, tek kişinin sürüsü zarar vermişi değil. Bu insanlar gerçekten zor durumdalar, başka yerlerde de çalışarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Kurbanda birkaç hayvanını satmış. Şimdi toplasan 50 tane bile hayvanı yoktur. Elindeki tüm hayvanını satsa bu cezayı ödeyecek durumda değil” dedi.

'Karbon ayak izi bırakmadan üretenler cezalandırılıyor'

Bu tür cezaların yaygınlaşmasından endişe ettiklerini dile getiren Savran, “Bu tür uygulamalar üreticileri caydıran, üretimden tamamen el çekmesine neden olan sonuçlar doğurur. Bir yanda karbon yasası çıkarmaya çalışıyoruz, karbon ayak izi üretenlere yaptırımlar getirilmeye çalışılıyor. Diğer yandan ise hiç karbon ayak izi üretmeden yaşayan, üretim yapan insanlarımız ‘neden böyle yaşıyorsunuz’ diyerek cezalandırılıyor. Biz yasal olan hiçbir şeye karşı değiliz ancak keyfi uygulamaların da yasallaştırılmaya çalışılması bizi rahatsız ediyor. Vatandaş açıkça neyle suçlandığını bilmeli” görüşünü dile getirdi.

Dikim sahasına zarar verildiği gerekçesiyle dava açıldı

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise ağaçlandırma sahası olan yaklaşık 7 hektarlık alanda 10 binin üzerinde fidana otlatma zararı verildiğini belirterek, zararla ilgili idari yaptırımın dışında adli yaptırım yoluna da gidildiğini kaydetti.

Birden çok suçu içeren olayla ilgili adli süreç başlatıldığını da belirten yetkililer, konuyla ilgili şunları aktardı:

“Burada birkaç tane suç aynı anda işlenmiş. Hayvan sokulması yasak olan ağaçlandırma sahasına hayvan sokulması idari yaptırım gerektirir. Burada hayvan adedi üzerinden idari yaptırım uygulanıyor. Bunun haricinde fidan zararı da meydana geldiğinde, hem ağaçlandırma tazminatı hem de zarar verilmiş fidanların yaş sınıfına göre yaptırım uygulanmıştır. Toplamda 728 bin liralık bir tutar ortaya çıkmış. Bununla ilgili olay mahkemeye intikal ettikten sonra bir bilirkişi atanıyor. Bilirkişi raporu ile ilgili tutanakta bir farklılık yok. Arkadaşlarımız ne tespit etmişlerse bunu tutanağa geçirmişler.”

Mersin Türkiye'de en fazla keçi varlığına sahip il

Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını Mersin’in kıyı ilçelerinde, yaz aylarını ise Konya ve Karaman yaylalarında geçiriyor. Yılda iki kez Torosları aşarak yaklaşık 500 kilometrelik bir hat üzerinde konar-göçer hayvancılık geleneğini sürdürmeye çalışan Sarıkeçililer’in yaşam ve otlatma alanları giderek daralıyor.

Orman yangınları, dikim sahaları, maden ve enerji amaçlı tahsisler ve otoyol gibi ormanları etkileyen projeler, yüzlerce yıldır benzer şekilde hayvancılık yapan Sarıkeçili topluluklarının üretim alanlarının azalmasına neden oluyor. Orman idaresi tarafından hazırlanan otlatma planları kapsamında ormana ait belirli arazilerde keçi otlatması yapılmasına izin veriliyor.

Bölgede yaşayan Sarıkeçililer arasında geleneksel yöntemlerle dikey ve yatay göçü sürdüren yaklaşık 200 aile bulunuyor. 2022 yılı verilerine göre Mersin, 911 bin 308 keçi varlığı sayısı ile ülkede ilk sırada yer alıyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 1 milyonun üzerinde.