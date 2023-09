Sivas Katliamı davasında zaman aşımına tepki: 'Bu dava biz bitti demeden bitmeyecek'

Sivas Katliamı Davası'nda zaman aşımı kararının ardından mahkeme binası içinde oturma eylemi yapan davacılar ve yakınları, slogan atarak mahkeme önüne geçti ve basın açıklamasını yaptı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasını Pir Sutlan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe gerçekleştirdi.

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe'nin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

'Sivas'ı da Sivas'tan önce olanları da yargılayacağız'

"Katillerin kaçmasını sağladılar, yetmedi içerdeki gerici, ırkçı, faşist, şeriatçı örgütlere verdikleri sözü tutup katilleri bırakmaya başlamışlardır. Bu nedenle safları bellidir. Onlar katillerden ve katliamlardan yanadır. Bizler de her şeye rağmen binlerce katliama maruz kalmış olsak da biz kez dahi zalim olmamayı düstur edinmiş insanlar olarak her şeye rağmen barıştan yana, her şeye rağmen kardeşlikten yana tavır aldık. Ama bu saatten sonra saflarımız daha net olacak. Artık kiminle barışacacağımıza, kiminle görüşeceğimize biz karar vereceğiz.

Bu dava biz bitti demeden bitmeyecek. Aleviler, aydınlar, barışseverler, sosyalistler, komünistler bu dava bitti demeden bitmeyecek. Artık kimle barış içinde olacağımza biz karar vereceğiz. Biz bu davayı mahşere bırakmayacağız. Halkın vicdanında bu davayı kuracağız ve Sivas'ı da Sivas'tan önce olanları da yargılayacağız.

'Mahkeme zaten hazır vaziyette gelmişti'

Davayı izleyenler arasında yer alan TKP'li avukatlardan Deniz Aksoy "Uzunca bir zamandır zaman aşımında düşme kararı bekleniyordu. Şu vakte kadar bütün müdahil avukatlar bu davanın insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve zaman aşımına uğramasının mümkün olmadığını savundu. Zaten daha önceki ana dava da bu şekilde düşmüştü. Mahkeme zaten hazır vaziyette gelmişti, bu çok belliydi. Heyet, kararın çıkmasına hazırdı. Bu nedenle heyetin çekilmesiyle ilgili talepler de oldu avukatlardan. Bunlar da dikkate alınmadı.V e insanlığa karşı işlenmiş bir suç kapsamına alınmayıp zaman aşımından düşmesine karar verildi maalesef.

Bu dava burada bitmedi, bitmeyecek. Sivas davasının toplum vicdanında zamanaşımına uğraması mümkün değil. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemiz hep devam edecek." dedi.

Duruşmaya TKP Ankara İl Örgütü yanı sıra birçok siyasi parti, dernek ve kurum katıldı.