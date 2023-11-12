Güne soL'dan bakın: 12 Kasım 2023

Gazze'de 37. gün: İsrail Gazze'deki hastaneleri kuşatma altında tutuyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 37. gününde sürüyor. İsrail Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri kuşatma altında tutuyor ve bombalıyor. Şifa Hastanesi başta olmak üzere birçok hastane devre dışı kalırken, bebek ölümleri artıyor. BM hastaneler için acil uluslararası eylem çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı bugün Lübnan halkını da tehdit etti.

İddia: Kaçak maden ortaya çıkmasın diye yaralı işçiyi darp ederek öldürdükten sonra yaktılar

Zonguldak'ta kaçak madende yaralanan Vezir Mohammad Nurtani'nin cinayet zanlıları ifadelerinde, Nurtani'yi hastaneye götürmek yerine darp ederek öldürdüklerini, ardından da yaktıklarını söyledi.

Türkiye ve Sosyalist Devrim: Bir Hayalin mi Peşindeyiz?

Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı olan Gelenek'in yeni sayısı çıktı. Kasım 2023 tarihli sayının odağını ‘Cumhuriyet’ oluşturuyor. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Gelenek'te yayımlanan "Türkiye ve Sosyalist Devrim: Bir Hayalin mi Peşindeyiz?" başlıklı yazısında Türkiye’de devrim arayışını canlı kılmanın ve sosyalist devrimi başarmanın nasıl mümkün olacağına açıklık getiriyor; başlığı oluşturan soruya Türkiye’nin ötesine geçen yanıtlar üretiyor.

Yaşar Kemal'in gözünden Diyarbakır: Tezatlıklar şehri

Bir yanda zenginler diğer yanda yoksulluk içinde Diyarbakır halkı. Yaşar Kemal'in gazetecilik yaptığı yıllarda kaleme aldığı Diyarbakır gözlemleri hala birçok güncel sayılabilecek veri sunuyor. Özkan Öztaş'ın haberi...

MEB ve Diyanet ortaklığı 3-6 yaşa göz dikti: Anaokulunda Arap alfabesi öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Latin alfabesini öğretmediği 3-6 yaş grubuna Diyanet aracılığıyla Arap alfabesi anlatacak. Henüz soyut kavramları anlayamayan çocuklara dini eğitim verilecek. Emre Alım'ın haberi...

Celil Denktaş: THTM gerçek bir, 'halkın kendi kendine yönetimi'ne ilham verecektir

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından Celil Denktaş, bu girişimin gerçek bir, “halkın kendi kendine yönetimi”ne, gerçek bir “cumhuriyet”e ilham vereceğini vurguluyor.

Şok işçisi anlatıyor: Tarihi geçmiş ürünler kullanılıyor

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan bir Şok işçisi, patronların gözlerini kâr hırsı bürüdüğünü ve işçileri insana yakışmayan koşullarda çalıştırdıklarını anlattı.

Erdoğan: Ağırlık Yargıtay’da ama kavganın tarafı olacak halim yok

Erdoğan, yargı krizine dair yaptığı yeni açıklamada “Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok. Ama bu hakemliği yapmada tabii bize görev düşebilir" dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı'ndan yerel seçim açıklaması: İttifaklara açığız

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, “Hem Kürdistan’da hem batıda halklarımızın iradesinin yönetimlere yansıması için ittifaklara hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

Yılın ilk 10 ayında en az 1634 iş cinayeti

İSİG Meclisi raporuna göre; Ekim ayında 150, yılın ilk on ayında ise en az 1634 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.