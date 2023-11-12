Gazze'de 37. gün: İsrail Gazze'deki hastaneleri kuşatma altında tutuyor

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 37. gününde devam ediyor.

İsrail'in Gazze saldırılarında şu ana kadar 4 bin 506’sı çocuk olmak üzere, 11 bin 78 Filistinli öldürüldü.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, kuzeyde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ile Gazze kentindeki Es-Seraya kavşağı çevresinin de bombalandığı bilgisi verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, iletişim ve internet kesintileri nedeniyle Gazze'deki can kayıplarının sayılamadığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tedros Adhanom Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.

"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.

Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunmakta olup, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nde 2 bebek hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu Şifa hastanesinin jeneratörlerinin devre dışı kaldığını, bebek bakım ünitesindeki 2 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tüm Arap ve uluslararası tarafları Gazze ve Kuzey Gazze'deki hastanelerin hedef alınmasını durdurmak üzere derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Tüm uluslararası kurumlara, sağlık sistemini korumak ve tamamen insani görevlerini yerine getirmesini sağlamak için derhal Şifa Tıp Kompleksi'ne ve Kuzey Gazze'deki hastanelere gelmeleri çağrımızı yineliyoruz. Elektrik jeneratörünün durması ve kompleksin hizmet dışı kalmasının ardından Şifa hastanesinin bebek bakım ünitesinde, ikinci çocuk hayatını kaybetti” denildi.

Gazze'deki BM yerleşkesi bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucunda çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

BM Kalkınma Programı'nın açıklamasında "BM'nin Gazze'deki yerleşkesinin bombalanması sonucu birçok ölü ve yaralı var. Bu çatışmada sivillerin ölümü ve yaralanması kabul edilemez" denildi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan halkına tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlediği ziyarette, Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin konuştu: "Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz" dedi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden tehcir edilen Filistinlileri örnek gösteren ve Lübnanlıların da aynı tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ima eden Gallant, "Buradan Lübnan vatandaşlarına söylüyorum, Gazze'deki vatandaşların beyaz bayraklarla kıyı boyunca yürüdüğünü ve güneye doğru ilerlediğini görüyorum" diye konuştu.

Hizbullah'ın Lübnan'ı olası bir savaşa sürüklediğini ve hata yaptığını öne süren Gallant, "Hizbullah bu tür hatalar yaparsa bunun bedelini ödeyecek olanlar, öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gallant, "Pilotlarımız kokpitte oturuyor, uçaklarının burnu kuzeye bakıyor. Güneyde (Gazze'de) yapacak işimiz var ama hava kuvvetlerimizin yüzü kuzeye dönük" dedi.

Hizbullah İsrail'e ait hedefleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sınır üzerinde yer alan 4 noktada İsrail'e ait hedefleri vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, sınırdaki Vadi Şumira, Tel Şaar ve Tarbiha köyü ile çevresindeki askeri noktaların uygun silahlarla vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise El-Mıtılli bölgesinde İsrail'e ait bir tank ile piyade güçlerinin güdümlü füzelerle vurulduğu bildirildi.

Öte yandan, İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Şeba bölgesini topçu ateşiyle vurdu. Mıtilli bölgesinin Hizbullah tarafından vurulmasının ardından her iki taraf arasında karşılıklı yoğun bombardıman yaşandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırı düzenlendiği bildirildi.

Öte yandan İsrail basınında, söz konusu saldırıların Lübnan'dan yapılan roket ve havan atışlarına karşılık gerçekleştirildiği haberleri yer aldı.

Gazze Şeridi'ne 53 TIR daha giriş yaptı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 53 yardım TIR'ının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiği ve ekiplerin, Mısır Kızılayı'ndan insani yardım taşıyan 53 TIR'ı teslim aldığı belirtildi.

Yakıt girişine izin verilmediği belirtilen açıklamada, TIR'larda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 904 yardım TIR'ının ulaştığı ifade edildi.

İsrailli faşist bakan: 'Şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes, Hamas ve hepsi yok edilmeli'

Son dönemde İsrail genelinde sivillere ve işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilere silah dağıtmasıyla gündeme gelen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Kanal12" televizyonunda katıldığı programın bir bölümünü X sosyal medya hesabından paylaştı.

Ben-Gvir, "Açık konuşmalıyız. Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli" ifadesini kullandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te ölenlerin sayısı 186 oldu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi öldürdü, 2 Filistinliyi yaraladı, en az 7 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tulkerim, El Halil, Tubas, Nablus ve Ramallah kentleri ile çeşitli beldelere baskınlar düzenledi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 186 oldu.

Ölen Hizbullah mensubu sayısı 72'ye yükseldi

İsrail ve Lübnan’daki Hizbullah arasında karşılıklı saldırılarda İsrail topçu ateşiyle saldırırken, Lübnan’dan da roket atıldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "Düşman İsrail güçleri, işgal altındaki Filistin sınırındaki (Lübnan ile İsrail'i ayıran) Mavi Hat üzerindeki yollarda hareket eden araç ve arabaları hedef alıyor" ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail sınırındaki Lübnan kasabalarının çevresinin İsrail savaş uçakları, insansız hava araçları ve topçu atışıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan’daki Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusuyla çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 72'ye çıktığı belirtildi.

'Şifa Hastanesi'nde 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede'

Gazze Şeridi'ndeki herhangi bir hastaneye bir damla dahi akaryakıtın girmediğini vurgulayan Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, düzenlediği basın toplantısında, "Şifa Hastanesindeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatı tehlikede" dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Zakut, "Şifa Hastanesi yerleşkesi ve muhitinde güvenli bir yer yok, oradaki şehitlerin cenazelerine ulaşmanın da imkanı yok. Şifa Hastanesi yerleşkesindeki yaklaşık 1500 göçmenin hayatı da tehlike altında" ifadelerini kullandı.

Zakut, Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesinin zorla tahliye edilmesi nedeniyle çocukların hayatının tehdit altında olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de su ve elektrik kesintileri altında tıbbi ve diğer atıkların birikmesi nedeniyle herkesin hayatının tehlikede olduğunu belirten Zakut, "Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

'Gazze'de iletişim duracak'

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü itibarıyla iletişim hizmetlerinin duracağını bildirdi.

Sedr, "Devam eden savaşta iletişim hatlarının yüzde 65'i zarar gördü. Geriye kalan hatlar üzerinden şu ana kadar iletişim hizmeti sağlanıyor ancak bu da perşembe günü itibarıyla duracak" dedi.

BM'den Gazze'deki hastaneler için acil uluslararası eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, BM Nüfus Fonunun (UNFPA) Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yürüttüğü acımasız saldırılara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de hastanelere yönelik devam eden saldırıların sonlandırılması için acil uluslararası eylem çağrısında bulunuyoruz. (Gazze'de) Hastanelerin, ölüm, yıkım ve çaresizliğin yaşandığı alanlara dönüştürülmesine dünya sessiz kalamaz." ifadeleri kullanıldı.

Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi dahil Gazze'deki hastanelere ve bunların civarına düzenlenen, aralarında çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin öldüğü saldırılara ilişkin haberlerin "dehşet verici" olduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki birçok hastaneyi çevreleyen yoğun çatışmaların, sağlık personelleri, yaralılar ve diğer hastaların güvenli erişimini engellediği bildirildi.

Açıklamada, DSÖ'nün son 36 gün içinde Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik en az 137 saldırıyı kayıtlara geçirdiği kaydedilen açıklamada, bunların 521 ölüm ve 686 yaralanmaya neden olduğu belirtildi.

Görevi başında 16 sağlık çalışanının öldürüldüğüne ve 38'inin yaralandığına vurgu yapılan açıklamada, "Tıbbi tesislere ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. Bunlar uluslararası insani yardım ile insan hakları hukuku ve sözleşmelerinin ihlalidir. (Tıbbi tesislerin) Özellikle kriz zamanlarında tıbbi yardım alma hakkı asla engellenmemeli" ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yarısından fazlasının hizmet veremediği hatırlatılan açıklamada, çalışır durumda olanların büyük bir baskı altında olduğu ve çok sınırlı hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Su, gıda ve yakıt kıtlığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hastaneler ve çevrelerinde barınan binlerce yerinden edilmiş kişinin refahını tehdit ediyor. Acil bir insani ateşkes sağlamak, daha fazla can kaybı yaşanmasını önlemek ve Gazze'deki sağlık sisteminden geriye kalanları korumak için artık kararlı bir uluslararası eyleme ihtiyaç var. Yakıt, tıbbi malzeme ve su sağlamak gibi hayat kurtaran malzemeler için artık engelsiz, güvenli ve sürekli erişime ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini kuşatma altında tutuyor

İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde hastaneleri kuşatma altında tuttuğu belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin çevresini kuşattı.

Hastane fosfor bombaları ve gaz bombaları ile hedef alınırken, kardiyoloji ile yoğun bakım ünitelerini bombalandı.

Çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet veren 10 binadan oluşan hastanenin 2 binasında büyük hasar meydana geldi.

İsrail askerlerinin, Şifa Hastanesi'nin batısına birkaç metre uzaklıkta olduğu ve doğusuna doğru da ilerlemeye çalıştığı, Filistinli silahlı gruplar ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı aktarıldı.

Şifa Hastanesi'nde kuvözlerin hizmet dışı kalması nedeniyle doktorların prematüre doğan 30 bebeği uygun sıcaklığı sağlamak için tek bir odada topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail güçleri, Nasr Caddesi'ndeki Rantisi Hastanesi ile Rantisi Çocuk Hastanesi'nin çevresini kuşatmayı sürdürüyor.

İsrail ordusu, Tel el-Heva Mahallesi'nde ise Kudüs Hastanesi'nin birkaç metre yakınına kadar ilerledi.

Nasr Mahallesi'ndeki Mehdi Doğum Hastanesi çevresi ile Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresinin de yoğun bombardıman altında olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Hastaneler Genel Müdürlüğü, Şifa Hastanesi'ndeki felaket durumu nedeniyle 36'sı çocuk 650 hasta ve yaralının hayatının tehlikede olduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, Zakut, Mısır'dan acil olarak Şifa Hastanesi yerleşkesindeki hasta ve yaralılar için ambulanslar göndermesini talep etmişti.

