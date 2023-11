Celil Denktaş: THTM gerçek bir, 'halkın kendi kendine yönetimi'ne ilham verecektir

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Yazar Celil Denktaş, yeni oluşumun ilk katılımcılarından biri.

THTM'yi "geniş bir savunma cephesine doğru önemli, kritik bir girişim" olarak değerlendiren Denktaş "Girişimi başlatan TKP, görevini yapıyor. Cumhuriyet’in topyekün ilgasına karşı dikilmek her yurtseverin, her aydınlanmacının, emeği merkezine koyan her devrimcinin bu topraklara, bu toprakların insanlarına karşı boynunun borcudur" diyor.

Denktaş'a göre saltanata dönüş saçmalığına dur demek zorundayız: "Emperyalizme ruhunu satmış olanların, bu ülke insanını kölesi olarak görenlerin, saf inanç sahiplerini güdülecek sürülere dönüştürmek isteyenlerin foyasını meydana çıkartmalı, sefasına son vermeliyiz."

'Üzerimize düşen neyse inatla onu yapacağız'

Bu ülkenin yüz yıllık ömrünün en büyük tahribatını son 20 yılda yaşadığını söyleyen Denktaş bunun durdurulmasının acil bir durum olduğunu söylüyor:

"Süresi dolan 100 yıl demagojisini 20 yıldır duyuyoruz; onlara göre süre doldu, dönüş başlamalı. Akıllarınca topyekün bir saldırı başlatacaklar ve son hukuk tartışmasıyla, daha doğrusu, hukuk anlayışı dayatmasıyla bunun işaretini veriyorlar. Akıllarınca! Bugüne kadar yaptıkları, yapmaya niyetli olduklarının göstergesidir ve bunun içerisinde ne kadar akıl var, meydandadır. Ama gerçek şu ki, bu ülke 100 yıllık ömrünün en büyük tahribatını, yağmasını son yirmi yılda yaşadı. Bunun durdurulması acil bir durumdur. Bu doğrultuda üzerimize düşen neyse, büyük küçük rol demeden, “ne yararı olur”u kafamızdan silerek, “ben beceremem”i göze alarak, “dur bakalım”a teslim olmayarak, haklılığımızı bir an olsun unutmadan ve inatla onu yapacağız. Ve tabii: Doğru safta olmak komünist devrimcilerin boynunun borcudur."

'Ülkenin geldiği nokta yıkıcı bir değişimi zorunlu kılıyor'

THTM girişiminin Türkiye’nin önümüzdeki dönem siyasi hayatında ne açıdan önem kazanacağına ilişkinse Denktaş ülkenin bugün geldiği noktanın "yıkıcı bir değişimi, bir alt üst oluşu" zorunlu kıldığına dikkat çekiyor ve ekliyor:

"Çünkü dünyanın her bakımdan en zengin coğrafyalarından birinde yaşıyoruz ve kendi kaderimizi tayin edemiyoruz."

Denktaş "yıkıcı"dan kastını şu sözlerle ifade ediyor:

"Bugüne neden olan ne varsa tamamının bir daha doğrulamayacak şekilde ortadan kaldırılması, çöpe atılması; ideolojisiyle, kurumlarıyla... Elbette ciddi kitle destekli bir siyasi hareketi kastediyorum. Ciddi, nicel anlamda değil, nitel anlamda. Yani, ne yaptığını bilen ve kafasındakini hayata geçirmek üzere sonuna kadar inatla gidecek, sayısı yaratacağı gündemle ülkeyi sarsmaya yetecek bir yapı."

'Liberalizm -yenisiyle, eskisiyle- silinip atılmak zorunda'

Bugüne karşı seçenek oluşturacak bir yeni baştan kuruluşun emeği, eşitliği, aydınlanmayı, cumhuriyeti, devletçiliği ve kaçınılmaz olarak laikliği merkezine koymak zorunda olduğunu belirten Denktaş "Yapay kimlikler ortaya atarak sınıf temelini gözlerden kaçırmaya çalışan politikalar, liberalizm -yenisiyle, eskisiyle- silinip atılmak zorunda. Ve bunu ancak emekçiler ve kayıtsız şartsız emekten yana olanlar gerçekleştirecek" diyor.

Denktaş'a göre THTM, yurtsever, tam bağımsızlıktan yana tavır alacak bu yapılanmanın müstakbel bileşenlerini olabildiğince en geniş antiemperyalist bir yelpazede toparlayarak ülkenin emek tarafından yönetilmesine ağırlık koyacak bir hareketin disiplinli bir şekilde kenetlenmesinde yol gösterici olacak. Denktaş "Gerçek bir, 'halkın kendi kendine yönetimi'ne, gerçek bir 'cumhuriyet'e ilham verecektir" diyor.

'THTM bu zemini oluşturacak potansiyele aday'

Bunun, aynı zamanda bir kültür mücadelesi olduğunu kaydeden Denktaş "İnsan karakterinin, dünya üzerindeki kolektif geleceğinin yeni baştan tartışılması ve bunun eşitlikten yana, özgürlükten yana yepyeni bir sosyo ekonomik yapılanmayla birlikte ele alınması! Bunun için de halk temsilcilerinin özgür ifade olanağını kullanabilecekleri, zora başvurulmadan tartışarak doğruları kamuya enine boyuna anlatabilme olanağının güvence altına alınacağı bir zemin gereklidir. THTM, işte, aynı zamanda bu zemini oluşturacak potansiyele aday bir girişimdir" diye belirtiyor.