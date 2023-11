Şok işçisi anlatıyor: Tarihi geçmiş ürünler kullanılıyor

Türkiye’de binlerce mağazası olan market zinciri Şok marketlerde çalışma koşulları günden güne ağırlaşıyor. İstanbul’da bulunan mağazaların çoğunda tek bir personelin bütün mağazanın mal giriş ve çıkışlarına, reyon düzenine ve kasaya bakması gerekiyor ve bu durum emekçiler üzerindeki iş yükünü giderek arttırıyor. İzin kullanamayan işçiler, günde on bir saati geçen çalışma saatlerine maruz bırakılıyor.

Bütün mağazaya tek bir işçinin yetişememesinin en tehlikeli sonucu ise tarihi geçen ürünlerin fark edilememesi!

Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Şok Market çalışanı yaşadıkları durumu şöyle anlattı:

“Son kullanma tarihi geçen çok fazla ürün var. Bütün gün mağazanın genel trafiği ve kasa yoğunluğu nedeniyle reyona geçemediğim için her birini fark edemiyorum. Bazen müşteriler fark ediyor. Zaten her şey çok pahalı, biri fark etmeden alır ve yer diye ödüm kopuyor ancak elimden daha fazlası gelmiyor. Çalışma saatlerim çoğu zaman günde on iki saati buluyor ve sonrasında evime zor gidiyorum. Mağazada benden başka tek bir çalışan yok. Bütün mağazalarda durum aşağı yukarı aynı.”

Mağazalara atanan “Bölge Müdürleri” ise patronun bölgedeki temsilciliğini yapıyor ve şikâyet eden işçilerin mağazalarını sürekli değiştirerek mobbing uyguluyor. Sürekli gelen zamlar nedeniyle ürünlerin fiyat etiketinin değişmesini yetiştiremeyen çalışanlar, bazı durumlarda ürün fiyat zammını kasada fark eden müşterilerin polis çağırdığını ve kendilerinin de zor durumda kaldığını anlatıyor.

Patronların Ensesindeyiz yaptığı açıklamada, “2023 yılının ilk yarısında hedeflerinin üzerinde büyüdüğünü söyleyen Şok Market zinciri kârını katlarken, kendi emekçilerini ağır çalışma koşulları altında çalıştırıyor. Bu koşullarda çalışmaya hayır diyebilmek için tüm market emekçilerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz” dedi.