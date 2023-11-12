Erdoğan: Ağırlık Yargıtay’da ama kavganın tarafı olacak halim yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin yapıldığı Suudi Arabistan’dan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretine değinen Erdoğan, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken daha yeni buradaydı. Herhalde bizi bundan sonra Biden ağırlar. Benim Biden'ı aramam şık olmaz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Ülke yönetimleri emperyalist çıkarları için İsrail yönetimiyle kucaklaşma yarışına girse de toplumların nezdinde İsrail artık bebek katili bir ülkedir" diye konuştu.

Hamas ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Şimdi oradaki seçimi kazanan bir Hamas var, o zaman bir siyasi parti, öyle bakılıyor. Şimdi ise bizi öyle bir yere getirmek istiyorlar ki 'Hamas bir terör örgütüdür' diyelim istiyorlar. Hayır arkadaş, terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM'nin kararını tanımamasına ilişkin, "Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa’nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, "İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı’yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.