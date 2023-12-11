Güne soL'dan bakın: 11 Aralık 2023

AKP bu memleketin işçisine düşman: İçeride de dışarıda da

Alman Kültür Merkezi, Rus yayın organı sendika tanımaz, Türk patronun Tataristan’da hakkını yediği işçilere kanunlar uygulanmaz, İstanbul’da motokuryeyi öldüren Somali CB başkanı ülkeden kaçırılır…

Yemenli eski bakanın oğlunun yaptığı kaza: Basına yavaşlatılmış görüntü servis edildi, tanık ifadeleri alınmadı

Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein’in karıştığı kazayla ilgili soru işaretleri yanıt bekliyor. Basına servis edilen görüntüler yavaşlatılmış, tanık ifadeleri alınmamış.

Emeğe saldırı görüşmeleri başladı: Patronlar şimdiden işsizlikle tehdit etti

Daha fazla vergi ve daha düşük alım gücü vaadeden bütçe ile asgari ücret görüşmeleri patronları tatmin etmedi. İşten çıkarma tehditleri şimdiden dillendirilmeye başlandı.

Filistin mücadelesi, BM'de tarihi itiraf getirdi: 'Guterres AKP'den daha çok şey yaptı'

BM Genel Sekreteri, "Filistin meselesinde 5'li Güvenlik Kurulu otoritesi sarsıldı" dedi. Solakoğlu, Guterres ve BM'nin tavrını yorumladı.

13 yaşında nişanladılar, Muhtar soL'a konuştu: ‘Üveymiş zaten, isteyen de çokmuş, kız da seviyor, nişanlamışlar’

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yaşındaki kız, ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük erkekle nişanlandırıldı. soL, Karaca Mahalle Muhtarı Edip Pehlivan’a ulaştı.

Bir ay önce 'sağlam' raporu verilen okul tahliye edildi: Öğrenciler okula gidemiyor

Tekirdağ'da bir ay önce sağlam raporu verilen ortaokul, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edildi. Öğrencilerin eğitime Çorlu Lisesi'nde devam etmesine karar verildi.

Yaz bitti, saati kaldı: 'Karanlığa uyanma' bizi nasıl etkiliyor?

Avrupa kış saatine geçti. Türkiye’deyse 2016’dan bu yana kalıcı saat uygulamasının etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Onca sorundan sonra öğrenciler iki seçeneğe zorlanıyor: KYK mı yoksa özel yurt mu?

KYK yurtlarında problemlerden şikâyet eden öğrencilere yurt idarecileri sık sık “Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” diyor. Ancak özel yurtlar da gerçek bir seçenek değil.

MEB özel okullarda ‘örf ve âdetlere’ uygun etkinlikler düzenlenmesini istedi

Özel okullarda din dersi sayısını artırmaya yönelik adımlar atan MEB, son olarak 27 Kasım’da gönderdiği yazıda, “örf, âdet ve milli kültür” talimatıyla gericileşme adımlarını hızlandırdı.

Direnen Özak işçilerine coplu, biber gazlı müdahale: Onlarca işçi gözaltına alındı

Özak tekstil işçilerinin direnişi 15. gününde sürerken jandarma işçilere bir kez daha müdahale etti. Jandarma en az 60 işçiyi ve iki sendika yöneticisini gözaltına aldı.

İşsizlik rakamları açıklandı: Dar ve geniş tanımlı işsiz sayısı farkı 5,2 milyon

Ekim'de dar tanımlı işsizlik yüzde 8,5'e, geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,3 oldu. DİSK-AR, resmi verilerin gerçeği yansıtmadığının altının çizdi.

Beyoğlu'nda bir kadını ağır yaralayan Yemenli eski bakanın oğluna ev hapsi kararı

Dün Beyoğlu'nda 72 yaşında bir kadına çarpıp ağır yaralayan Yemen'in eski savunma bakanının oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.