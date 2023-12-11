İşsizlik rakamları açıklandı: Dar ve geniş tanımlı işsiz sayısı farkı 5,2 milyon

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı eylülde önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu oran erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edilmişti.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 21,3 oldu.

DİSK-AR: Resmi işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 143 bin oldu yükseldi.

TÜİK'in öne çıkardığı 2,9 milyon olan dar tanımlı işsiz sayısının ''gerçeği yansıtmadığını'' belirten DİSK-AR, ''Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni zamana bağlı eksik istihdam sayısı, ümidini kaybedenlerin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanların sayısındaki artıştır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik arasındaki fark açılmaktadır'' değerlendirmesini paylaştı.