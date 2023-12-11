Yemenli eski bakanın oğlunun yaptığı kaza: Basına yavaşlatılmış görüntü servis edildi, tanık ifadeleri alınmadı

İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiğini söyleyen eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein kaza yaptı. Kazada 72 yaşındaki Pakize Özer ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındı, ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün, Dolapdere’den Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan Ömer Hayyam Caddesi’nde meydana gelen kazada ön yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein vardı. 27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein otomobili kullanıyordu. Bu sırada bir kişi ve 72 yaşındaki Pakize Özer, dar caddede karşıya geçmek istedi. Yaşlı kadın geçebilmek için bastonunu kaldırarak yol istedi. Yemen eski savunma bakanının oğlu, kadına çarptı. Kadının çarptığı adam da yere düştü. Başını kaldırıma vuran Pakize Özer ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

12 saniyelik görüntü 24 saniyeye çıkarıldı

Basına servis edilen kaza görüntüsünde aracın Özer’e çarpma anı mevcut değil, görüntülerde yalnızca düşme anı var. Otomobilin kadraja girdiğinde de bir süre daha ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Öte yandan soL’un fark ettiği bir ayrıntı görüntünün yavaşlatılmış olduğunu ortaya koyuyor. 12:36:05’te başlayan görüntü 12:36:17’de son buluyor. Yani 24 saniyede izlenen görüntü aslında 12 saniye, neredeyse yarı yarıya yavaşlatılmış bir görüntü. Düşme hızı, arabanın çarptıktan sonraki hızı gibi anlar da bu sebeple daha yavaş. Böylece çarpan arabanın yavaş gittiği izlenimi uyandırılıyor. Bu görüntünün bilerek mi yavaşlatıldığı yanıtlanması gereken bir soru.

Basına servis edilen yavaşlatılmış görüntü

Tanık nerede?

Davaya ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntıysa kaza anında Pakize Özer’in yanında olan ve düşen kişiye ilişkin hiçbir bilginin olmaması. Her iki tarafın avukatı da şu ana kadar dosya içinde o kişiye ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söylüyor. Böyle olunca durum daha da ilgi çekici bir hal alıyor.

Hussein’in avukatı Kerim Bahadır Şeker soL’a yaptığı açıklamalarda müvekkilinin saatte 7 kilometre hızla gittiğini, araca şu an yoğun bakımda olan Pakize Özer’in önce bastonunun araba tekerine girdiğini sonra da yine Özer’in arabaya çarptığını öne sürüyor. Avukat Şeker, aynı zamanda Özer’in kusurlu olduğunun bilirkişi raporunca tespit edildiğini söylüyor fakat ağır yaralanan Özer’in avukatı Mert Doğan bir bilirkişi raporunun henüz bulunmadığı bilgisini veriyor soL’a. Doğan bahsedilen raporun bilirkişi raporu değil sadece kaza tespit tutanağı olduğunu ve bilirkişi raporu olarak bahsetmenin kamuoyunu yanlış yönlendirme unsuru taşıdığını ekliyor sözlerine.

'Suçsuzluk algısı yaratılmamalı'

Musaeed Hussein’in yurt dışı çıkış yasağının mutlaka devam etmesi gerektiğini vurgulayan Özer’in avukatı Mert Doğan, savcılık soruşturmasının devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kamuoyunda suçsuzluk algısı yaratarak tedbir kaldırılmaya çalışılmamalı. Basına yansıyan taraflı ve spekülatif beyanlara dayanarak peşin suçsuzluk isnadında bulunulmamalıdır. Sürece müdahil durumdayız. Soruşturma sürüyor tedbirin devam etmesi ve delillerin, tanık ifadelerinin bir an önce toplanması gerekiyor.”

'Yurt dışı çıkış yasağı devam etmeli'

Kaza sonrasında hayati tehlikesi bulunan Pakize Özer’in oğlu Ender Özer’in ilk söylediği söz, "şüphelinin yurt dışı çıkış yasağı devam etmeli” oluyor. Soruşturmanın devam ettiğini anlatan Özer, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun neden olduğu kazayı ve kaçmasını hatırlatıyor:

“Geçtiğimiz gün basına yansıyan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun bir kurye emekçisine çarpıp ölümüne neden olması sonrasında ülkeden kaçabilmesi skandal ve korkunç. Aynı olayı yaşamak istemiyoruz.”