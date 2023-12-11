Beyoğlu'nda bir kadını ağır yaralayan Yemenli eski bakanın oğluna ev hapsi kararı

İstanbul Beyoğlu'nda aracıyla çarptığı 72 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına sebep olan Yemen'in eski savunma bakanının oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi.

Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Dün, Dolapdere’den Tarlabaşı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan Ömer Hayyam Caddesi’nde meydana gelen kazada ön yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein vardı.

27 yaşındaki oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein otomobili kullanıyordu. Bu sırada bir kişi ve 72 yaşındaki Pakize Özer, dar caddede karşıya geçmek istedi. Yaşlı kadın geçebilmek için bastonunu kaldırarak yol istedi. Yemen eski savunma bakanının oğlu, kadına çarptı. Kadının çarptığı adam da yere düştü. Başını kaldırıma vuran Pakize Özer ağır yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Özer'in oğlu Ender Özer soL'a yaptığı açıklamada "şüphelinin yurt dışı çıkış yasağı devam etmeli” demiş ve “Geçtiğimiz gün basına yansıyan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun bir kurye emekçisine çarpıp ölümüne neden olması sonrasında ülkeden kaçabilmesi skandal ve korkunç. Aynı olayı yaşamak istemiyoruz" diye belirtmişti.