Emeğe saldırı görüşmeleri başladı: Patronlar şimdiden işsizlikle tehdit etti

Asgari ücret ve bütçe görüşmeleri başladı. Günler sürecek görüşmelerin sonuçlarını kestirmekse şimdiden mümkün.

''Bu bütçe kimin bütçesi?'' sorusunu yanıt veren iktisatçılar, soL'a yaptıkları açıklamalarda 2024 bütçesinde emeğe ve emekçiye düşen payın daha da azalacağına işaret etmişti.

Dahası Hazine Bakanı Mehmet Şimşek “verginin tabana yayılması için çok ciddi adımlar” atacaklarını söyledi. İktidar ve sermaye çevreleri asgari ücretin belirlenmesinde hedef enflasyonun dikkate alınmasını, temmuzda yeniden zam yapılmamasını şimdiden karara bağladı. İşçileri 2024’ün ikinci yarısında daha büyük bir saldırı bekliyor.

Öte yandan yeni yılın asgari ücreti henüz netleşmese de patronlar şimdiden ''yüksek işçilik maliyetlerinden'' yakınmaya, işten çıkarmalardan bahsetmeye başladı.

TÜİK, işsizliğin gerilediğini savunsa da imalat sektörü verileri istihdamda erimenin sinyalini verdi. Beş aylık genişlemenin ardından ekim ve kasımda imalat sektöründe istihdam geriledi.

'Maliyet' bahane, 'verimlilik' kılıf oldu

Ekonomi Gazetesi'ne konuşan sermaye örgütleri temsilcileri, ''küçülmeye'' gittiklerini ve yerel seçimlere dek ''bekle-gör'' pozisyonuna geçtiklerini aktardı.

Döviz kurunun yükselmesini savunan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, ''verimlilik'' adı altında işten çıkarmaların yaşanacağını söyledi: ''2024’te bizim sektörde bir istihdam artışı beklemiyorum. Hatta bir miktar azalma da olacaktır. Şirketlerin küçülme, daha verimli olma, daha az insanla aynı işi yapmaya çalışma gibi projeleri var.''

Seçim sonrasına işaret eden TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat ise ''Eğer TL’deki değerlenme devam edecekse, bu hazır giyim sektöründe küçülmenin de devam edeceğini gösterir” diye konuştu.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Uzak Doğu'daki patronlarla ''rekabet edemediklerini'' belirterek, asgari ücretin olması gerekenin üstünde olduğunu savundu.

Plastik sektöründe faaliyet gösteren, eski İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları (İKMİB) Başkanı Murat Akyüz, maliyetlerin artması karşısında atacakları ilk adımın istihdamın azaltılması olduğunu kaydederek, ''Sanayiciler de çekimser ve temkinli hareket ediyor. Marta kadar da bunun devam edileceği konuşuluyor. Bu bir önlem... Seçim stresini atlattıktan sonra beklentiler normalleşmeye başlayabilir'' şeklinde konuştu.