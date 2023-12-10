Güne soL'dan bakın: 10 Aralık 2023

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Ankara’da temsilcilerini seçti

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Ankara temsilcilerini seçtiği toplantıda konuşan TKP Genel Sekreteri Okuyan "Bir araya gelmemiz çaresizliğin değil, ortak tespitin sonucudur" dedi.

Yeni yargı paketinde kadına kendi soyadını kullanma hakkı yok: 'AYM kararı hiçe sayıldı'

AYM "eşitliğe aykırı" diyerek kadının evlendikten sonra soyadını değiştirme zorunluluğunu kaldırmıştı. Ancak AKP'nin yeni yargı paketinde "ailenin önemi" denilerek mevcut düzenleme korunuyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 'yanık' iddiası: '60'tan fazla kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti'

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyattaki hastaların vücutlarında yanıklar meydana geliyor. Yanık kaynaklı 60'tan fazla hasta yaralanırken, 1'i kesin 2 hastanın hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Depremzedeler yeter artık diyor: 'İşte bize reva gördükleri içme suyu'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki içme suyu depremzedelere 'Yeter artık' dedirtti. Geçtiğimiz gün meydana gelen aşırı yağışların ardından musluklardan çamurlu su aktı.

Kadıköy'de yurttaşlar 'laik eğitim, insanca yaşam' için buluştu

İstanbul Kadıköy'de yurttaşlar, Alevi derneklerinin çağrısıyla düzenlenen “laik eğitim, insanca yaşam, demokratik Türkiye” mitingi için bir araya geldi.

Motokuryelerden Çağlayan'a 'Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü'

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kullandığı arabayla çarpıp öldürdüğü Yunus Emre Göçer için Zincirlikuyu'da bir araya gelen motokuryeler motorlarını Çağlayan'daki 'adalet sarayı'na sürdü.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun ölümüne sebep olduğu kuryenin eşi: Polis intihar ettiğini söyledi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi, "Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi" dedi.

Zonguldak'ta heyelan: 2 kişi göçük altında kaldı, 21 AFAD personeli yaralandı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yıkılan tek katlı müstakil evin olduğu bölgede çalışma yürüten ekipten 21 kişi, meydana gelen ikinci heyelanda yaralandı.

Yeni yargı paketi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi: 22 kanunda 105 madde değişiyor

Adli para cezaları, Tazminat Komisyonu, denetimli serbestlik süresi gibi başlıklarla alakalı 105 maddeyi değiştirmesi öngörülen taslak için çalışmalar bitme aşamasına geldi.

ABD'den ateşkese 'hayır', silah ticaretine 'evet': İsrail'e tank mermisi satışı onaylandı

İsrail, ABD’den Gazze'deki tanklarda kullanılmak üzere mühimmat siparişini onaylamasını istedi. Kongre incelemesini atlamak için silah ihracatı yasasındaki acil durum hükmü kullanıldı.

Sosyalist bir kadının mücadelesini anlatan oyun: 'Sevgi Soysal yaşamakta ısrar ediyor'

"Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" oyunu, sosyalist bir kadının tüm engellere rağmen inatla kalemini halkının çıkarları için kullanmasını konu ediniyor.

soL TV | Tahmin edilebilir bir Celal Şengör portresi: Tamek Celal Jeolog Celal’e karşı

Besili bir patron çocuğu, antikomünist, yoksul ve cahilden nefret ediyor, herkese dil uzatarak ilgi çekmeye çalışan bir ergen, en sevdiği şey ise dışkı tadımı.

Çürüme, kargaşa ve dönüşüm: 'Osmanlı'da Ahlak Buhranı' üzerine bir söyleşi

Tarihçi Çiğdem Oğuz ile Osmanlı'nın son yıllarındaki toplumsal krizlere mercek tutan kitabı ''Osmanlı'da Ahlak Buhranı'' üzerine konuştuk.