Motokuryelerden Çağlayan'a 'Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü'

İstanbul Fatih'te Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım’da Somali devlet başkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud’un kullandığı araç motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, kaza sonrası altı gün yoğun bakımda kalan Göçer hayatını kaybetmişti.

DHA'nın haberine göre yüzlerce motokurye Göçer için Zincirlikuyu'da bir araya geldi. Motosikletleriyle Çağlayan'a 'Adalet sürüşü' gerçekleştirdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki basın açıklamasını ailenin avukatı Iyaz Çimen yaptı.

Fren dahi yapmadan çarptı

Ailenin avukatı Iyaz Çimen, "Yaşananlara kaza demeye maalesef dilim varmıyor. Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan arkadan merhuma çarpması neticesinde işlenen cinayet dolayısıyla sadece merhum için değil tüm trafik mağdurlarının sesi olabilmek amacıyla buradayız. 30 Kasım’dan 7 Aralık’a kadar 8 gün boyunca dosyaya her gün yazılı olarak ibraz ettiğimiz tutuklama taleplerimiz değerlendirilmiyor, hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmıyor, dosyada herhangi bir ilerleme kaydedilemiyordu. 5 Aralık Salı akşamı doktorlar tarafından merhumun vefat haberi tarafımıza veriliyor ve devamında 6 Aralık Çarşamba günü sabah 9'da ilgili savcıya ölüm bilgisi tarafımızca yazılı olarak bildiriliyordu. 7 Aralık Perşembe sabahı dosyaya ölüm belgesi tarafımızca yazılı olarak ibraz edilerek her gün yazılı olarak sunduğumuz tutuklama talebimizi yineliyorduk" dedi.

2 Aralık'ta tarifeli uçuşla kaçtı

Çimen şunları söyledi:

"Alınan kusur raporuna istinaden koyulan yakalama neticesinde failin 2 Aralık Cumartesi günü tarifeli uçuşla elini kolunu sallayarak yurtdışına kaçtığını belirliyorduk. Üst sınırı 6 sene olan bir suçta dahi şüphelinin kaçması, göz göre göre engellenememiş oluyordu.

Bugün geldiğimiz noktada yapılacak yargılamalar neticesinde kimlerin cezalandırılacağını tüm dünya gibi bizler de merakla beklemekteyiz.Bizler geride kalan bir eş ve biri otizmli olmak üzere 2 yetim çocuğun hakkını başkalarının da olası mağduriyetlerinin önüne geçebilmek saikiyle sonuna kadar savunacağız."

'Artık ölmek istemiyoruz'

Göçer’in çalışma arkadaşı Mehmet Coşkun "Sesimizin daha gür çıkması adına Yunus için adalet için herkes burada. Biz diyoruz ki artık ölmek istemiyoruz. Trafikte bizi fark edin. Bu meslek konusunda gerekli ilgili bakanların bir an önce el atması gerekiyor. Bizim de sonuçta evimizde bekleyen bir ailemiz, bir eşimiz, bir anamız var. Ölmek istemiyoruz.’’ dedi.

Göçer’in akrabası Nazime Yıldırım, "Yunus Emre için, Emremiz için adalet istiyoruz sadece. Bu altı gün yoğun bakımda kaldığı süre içinde bütün gün yanındaydık hep yanındaydık. Gözünü açmasını bekledik ama ilk iki gün yanlış verilen bilgiler, iki gün boyunca o iki polisin yanlış tuttuğu tutanak yüzünden Emre’nin suçlu olduğunu bildik. Avukatımızla beraber suç duyurusunda bulunmak için gittiğimiz karakolda bomboş çıktık, hiçbir şey yapamadık. Canımızın en çok yandığı şey, ilk tutanakta yapılan yanlış bilgiler. Çünkü yanlış yapılan bir tutanak olmasaydı o adam şu anda burada bizimle beraber olacaktı, tutuklu olacaktı ve adalet yerini bulacaktı" diye konuştu.

Polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adlisoruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ve sosyal medyada yer alan Göçer’in eşinin aranarak, intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 30.11.2023 tarihinde Motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı ve sonrasında 06.12.2023 tarihinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak kusura ilişkin ilk tespitleri yapıp kusursuzluk raporu veren kolluk görevlileri ile sosyal medyada yer alan polis memurları tarafından müteveffanın eşinin aranarak intihar ettiğini söylediklerine yönelik iddialara ilişkin resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.