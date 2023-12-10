Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunu serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı

36 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohamed Hassan Sheikh Mohamud’un, savcının karşısına bile çıkmadan karakoldan serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

İsmail Saymaz, Sözcü’de yer alan “Somalili katili karakoldan bırakmışlar” başlıklı bugünkü yazısında, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kaçmasına nasıl göz yumulduğuna dair bazı detayları aktardı.

Söz konusu kaza ile ilgilenen savcının Ahmet Ünal olduğunu belirten Saymaz, “Polisler Nöbetçi Savcı Ahmet Ünal’ı arayarak talimatını sordu. Savcı sözlü talimatında taksirle yaralama iddiasıyla soruşturma başlatılmasını, Göçer’in ifadesinin alınmasını istedi” dedi.

Savcının ayrıca, “Mohamud’un şüpheli ifadesinin alınmasını ve başkaca işlemi yok ise polis merkezi amirliğinden salıverilmesini” uygun gördüğünü kaydeden Saymaz, "Mohamud savcılığa çıkarılmadan ve hiçbir tedbir konmadan karakoldan serbest bırakıldı” dedi.

Avukat İyaz Çimen’in, nöbetçi savcılığa başvurarak, “Kaçılabilir” diye uyardığı halde önlem alınmadığını da belirten Saymaz, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Avukat İyaz Çimen’e 'Neden serbest bıraktılar?' diye sordum.

O da anlam veremiyor.

Çimen:

'Kaza tutanağında Göçer’in suçlu olduğu yazsaydı, olağan bir süreç diyebilirdim. Ama yüzde 100 kusursuz. Normalde karakoldan salmazlardı. Ölüm gerçekleşecek mi, emin olurlar, ona göre hareket ederlerdi.'

Sordum:

'Ne olmuş olabilir?'

“Türkiye’de birilerine ulaşmak çok kolay” dedi.

Mohamud, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasa karakoldan bırakılır mıydı?

Asla.

Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki...

Mohamud, ‘yukarıdan’ gelen bir telefonla ve Somali’ye jest için salıverilmiş bile olabilir. Öyle veya değil, Mohamud’un kaçmasına göz yumuldu ve yol verildi."