Depremzedeler yeter artık diyor: 'İşte bize reva gördükleri içme suyu'

6 Şubat depreminin en çok hissedildiği yerlerden biriydi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi. Depremzedeler, depremin ardından bir sürü zorlukla başa çıkmaya çalışırken yetersiz altyapı ve bırakılan ihmallerden dolayı yeni sorunlar yaşıyor.

Konuya dair soL'a ulaşan depremzedeler yaşanan sorunların devam ettiğini ve musluklardan akan sularla ellerini dahi yıkamaktan çekindiklerini ifade ediyor.

'Hangi sorunlarla uğraşacağız? Hangi birine yetişeceğiz?'

Konuya dair soL'a konuşan Pazarcıklı depremzedelerden Mehmet, sorunların bitmek bilmediğini ve artık hangi biriyle ilgileneceklerini şaşırdıklarını ifade ediyor. Mehmet "Geçtiğimiz sene depremden sonra fırtına çıktı. Sonra yine sel vakaları yaşandı. Şimdi gene aynı. Yani aynı sorunlar aynı şekilde devam ediyor. Bir değişiklik falan da yok. Geçtiğimiz iki gün çok şiddetli yağmur yağdı. Her yer perişan oldu. Şimdi musluklardan çamur gibi su akıyor. Ne olduğu da belli değil. Çamur mudur pislik midir anlamadık. Kokuyor sular. İnsan elini dahi yıkamaya çekiniyor bu sularla" diye anlatıyor yaşadıkları sorunu.

Depremzedeler musluklardan akan suların kirli olduğunu ve koktuğunu söylüyor.

'Marketten su almaya yetişemiyoruz artık'

Depremzedeler musluklardan akan suyun kirli olmasından ötürü artık marketlerden su almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Seyfi ise Pazarcık'a bağlı bir köyde yaşıyor. "Şimdi musluklardan su böyle akınca tabi sadece içme suyu değil temizliğe de kullanamıyoruz. İnsanın zoruna gidiyor, marketten alıyoruz damacanaları. Litre litre sular alıp biri sürü para verip elimizi yıkıyoruz, duş alıyoruz, yemek yapıyoruz bu sularla. Yetkililer bir kaç güne düzelir diyor. İyi de sonra yine böyle bir yağmur yağdığında yine mi olacak aynısı. Bu suyla çamaşır makinasını da kullanamıyoruz. Çamaşırlar da kirli çıkıyor bunda. Damacana suyla çamaşır makinası da kullanamayız. Yani sorun aslında büyük sorun. Birçok hanede su yok şu an teknik açıdan" diyor.

Depremzede yurttaşlar sorunların çözülmesi için yetkilileri göreve çağırırken artık kalıcı çözüm beklediklerini ve tekrar eden sorunlardan yorulduklarını belirtiyor.