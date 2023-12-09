Sürekli yaşanan elektrik kesintileri depremzedelerin soğukta kalmasına neden oluyor

Depremin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen depremzedeler hala ilk günkü sorunlarla baş ediyor. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte artık dayanılmaz hala gelen soğuk havalar depremzedeleri zorluyor.

Konuya dair soL'a konuşan depremzedeler binlerce insanın yaşadığı konteyner kentin kışı nasıl geçireceği konusunda endişeleri olduğunu belirtiyor.

'Her şeyimiz elektrikle yapılıyor, elektrik kesilince yemek dahi yapamadık'

Olay Osmaniye'deki Dereobası Konteyner Kent'te yaşandı. Geçtiğimiz hafta üst üste yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı binlerce depremzede mağdur olurken, bir çok kişinin soğukta ve yiyeceksiz kaldığı belirtiliyor.

Yaşadıkları sorunları soL'a anlatan bir depremzede "Günler sürdü. Üst üste kesintiler yaşandı. İlk gün sabah 9'da kestiler elektriği gece 3'te geldi. Bazı konteynerlere ertesi gün 12'de geldiği örnekler oldu. Şimdi burada soba yok. Tek şey elektrikli ısıtıcılarla sağlanıyor. Başka ısınma olanağımız yok. Yemekleri de elektrikli ocaklarda yapıyoruz. Böyle olunca da hem aç hem de soğukta kalmış oldu burada binlerce insan. Burada boş bir konteyner dahi yok. Hepsi dolu. Tıklım tıklım. 1000 adet konteyner olduğu söyleniyor. Yani nerden baksanız 10 bine yakın insan yaşıyor burada" sözleriyle anlatıyor yaşadıkları sorunu.

'Çocuklara mama hazırlamak için jeneratör aradık'

Depremzedeler elektrikler olmayınca çocuklara mama hazırlamak konusunda da sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Dereobası konteyner kentinde kalan depremzedeler, çocuklarına mama hazırlamak için AFAD'a ait birimlere giderek jeneratörlerini kullanmak zorunda kaldıkları söylüyor.

Neriman Hanım bu sorunu şu sözlerle anlatıyor:

"Mama yapmak için suyu ısıtmamız lazım. Burada her şeyimiz mevcut değil. Mesela bir piknik tüpü yok. Bulmak güç. Hadi deyince bulamıyorsunuz. Suyu ısıtıp mama yapmak için elektrikli su ısıtıcı aradık. AFAD'ın burada bir merkezi var. Oraya gidip rica ettik. Bir sürü insan o şekilde idare etti gününü."

'Makinaya bağlı hastalar var'

Konteyner kentte aynı zamanda makinalara bağlı hastaların da olduğu belirtiliyor. Mehmet Bey "Benim kaldığım konteyner kentin az ilerisinde biri var. Hem engelli bir çocuğu var hem de kendisi astım hastası. Periyodik olarak buhar makinası kullanıyor. Böyle bir tür solunum cihazı gibi bir şey. Mesela o adam o gün epey sıkıntı çekti. Şimdi kimsenin başına bir şey gelmeyince çok gündem olmuyor ama gündem olacağı zaman da iş işten geçmiş oluyor" diyor.

'Çocuklarımızı ısıtmak için gece dışarda ateş yaktık'

Soğuk kış günlerinde tek ısınma olanakları elektrikli ısıtıcılar olan depremzedeler çocuklarını ısıtmak için gece dışarda ateş yakarak başında beklediklerini ifade ediyor.

"Bu sürü insan soğukta dayanamadı. Dışarı çıktık ateş falan yaktık ısınmak için. Ama hazırlık da yok. Yani böyle bir yerde elimizin altında böyle odun falan da yok. İşte orada olan meyve kasası karton ne bulursak yakarak ısınaya çalıştık. Bu kış benzer örnekler tekrar ederse durum daha da zorlaşır." diye anlatıyor Mehmet Bey.

Depremzedeler tepki gösterince yöneticilerin soruna el attığı ve bir gün öncesine kadar devam eden elektrik kesintilerinin son 24 saattir yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak depremzedeler endişeli. Zira tekrar edecek örneklerde havalar bugüne kadar daha soğuk olacak ve hasta, yaşlı ve çocukların geceyi geçirmesi güçleşecek. Bir çok konteyner kentin aynı zamanda izolasyonunun yeterli olmadığı ve geçici barınma alanları olduğu biliniyor. Depremzede yurttaşları bu kış da zorlu günler bekliyor.