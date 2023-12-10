ABD'den ateşkese 'hayır', silah ticaretine 'evet': İsrail'e tank mermisi satışı onaylandı

İsrail, mühimmat siparişinin onaylanması için ABD Dışişleri Bakanlığından talepte bulundu.

Değeri 500 milyon dolardan fazla olan ve İsrail’in Gazze’de kullandığı tank türleri için kullanılacak mühimmat 45 bin tank mermisinden oluşuyor.

Satışın bir bölümünün gerçekleşebilmesi için ABD Kongresi'nin incelemesini atlatıldı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

ABD’de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.

ABD ateşkesi veto etmişti

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, dün düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu.

Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.