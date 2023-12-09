ABD veto gerekçesini açıkladı: Gazze’de ateşkes, Hamas’ı yeniden güçlendirecek

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve Gazze’de acil ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, “Maalesef önerilerimizin neredeyse tamamı göz ardı edildi. Ve bu aceleye getirilmiş sürecin sonucu, gerçeklikten kopuk, ibreyi somut bir şekilde ileriye doğru hareket ettirmeyen dengesiz bir karar tasarısı oldu. Bu nedenle maalesef destekleyemedik” dedi.

Büyükelçi Robert Wood açıklamasında ayrıca karar metninde Hamas ve 7 Ekim taarruzuyla ilgili ''kınama'' dilinin kullanılmadığını belirterek karardaki ateşkes çağrısını “Belki de en gerçek dışı olanı, bu kararın koşulsuz ateşkes çağrısını içermesidir” sözleriyle hedef aldı. Woods, Gazze’de ateşkesin Hamas’ın yeniden güçlendireceğini ileri sürdü.

Filistin vetoyu "felaket" olarak tanımlarken, İsrail'den ABD'ye teşekkür gelmişti.