Güne soL'dan bakın: 1 Mart 2024

TKP'nin belediye başkan adayı meslekten hukuksuz şekilde ihraç edildi

TKP'nin Ceyhan Belediye Başkanı adayı olan öğretmen Erkan Alkanat, seçimlere girdiği gerekçesiyle Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki görevinden hukuksuz bir şekilde atıldı.

soL TV | Türkçülüğün Sefaleti: Meral Akşener, Ümit Özdağ, Mustafa Destici

Çaresiz Devlet Bahçeli’den Şeriatçı Asena Meral Akşener’e, Tokyolu Türkçü Ümit Özdağ’dan Nakşibendiliğin ülkücü kol başkanı Mustafa Destici’ye; Türkçülüğün Sefaleti.

AKP okul bahçesine seçim otobüsüyle girdi

AKP'nin Sinop Gerze belediye başkan adayı bugün okulları ziyaret edip seçim çalışması yaparken AKP'nin seçim otobüsü de okul bahçesinde görüntülendi.

CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın üzerini örttükleri: Mavişehir Cengiz'e böyle peşkeş çekildi

Mavişehir’deki belediye hissesini ucuza Cengiz’e satan Cemil Tugay, İzmir'in sorunlarıyla ilgili yorum yapmak bir yana AKP'liler gibi 'uçuk fikirler' ortaya atarak kendi suçlarının da üzerini örtüyor.

Greve hazırlanan Lezita işçileri anlattı: Patron fabrika fabrika işçi arıyor, promosyonla tehdit ediyor

Öz Gıda-İş sendikasıyla iş bırakmaya hazırlanan Abalıoğlu Lezita işçileri, şirket yönetiminin greve günler kala başvurduğu ayak oyunlarını anlattı.

ÇEDES kalkışması sürüyor: Diyanet sendikasından 'Laik eğitim çare olmadı' açıklaması

ÇEDES’le okullara sokulan Diyanet görevlilerinin örgütlü olduğu Mil-Diyanet Sen, “laik eğitim sloganıyla okullarda cirit atanlar avuçlarını yalayacak” dedi.

TKP'den MEB'in dinci protokollerine tepki: 'Laiklik mecburiyettir'

ÇEDES projesinin bir dayatma olduğunu söyleyen TKP MK üyesi Berkay Kemal Önoğlu, 'Laiklik mecburiyettir. Laikliği savunmaya kanunların gücü yetmez onu yalnızca halk korur' dedi.

'Ankara Büyükşehir seçimlerinde iki sağcıya mecbur değiliz, kendi seçeneğimiz var'

‘İnanmadığınız adaya değil, sizinle aynı değerleri savunan adaylara oy verin. Oyunuzu rantçılara karşı duvar öreceklere, ülkeyi karanlığa teslim etmek isteyenlere meydan okuyacak olanlara verin.’

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri iptalleri nasıl okunmalı?

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü, soL yazarı ve TKP Parti Meclisi üyesi Ali Rıza Aydın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin iptallerini değerlendirdi.

Doyuramadıklarımız: Milyarderler ülkelerle yarışıyor, eşitsizlik derinleşiyor

Dünyanın en zengin isminin serveti 50 ülkenin milli gelirine eş değer. Türkiye'de 1 yılda üretilen değerse 13 kişinin servetine bedel. Üretim Doğu'ya kayarken tekelci sermaye daha da asalaklaşıyor.