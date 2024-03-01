AKP okul bahçesine seçim otobüsüyle girdi

Sinop'un Gerze ilçesinde AKP'li belediye başkan adayı Hüseyin Yüksek bugün seçim çalışmalarını okullarda devam ettirdiğini duyururken, ilçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu’nun bahçesinde AKP'nin seçim otobüsü görüntülendi.



AKP'nin Gerze Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yüksek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. Bir inşaat patronu olan AKP'li aday Yüksek paylaşımına okullarda müdürler ve öğretmenlerle çekilen fotoğraflarını da ekledi.

OKULLARIMIZI ZİYARET EDİYORUZ



Aşkın Olmadığı Yolda Derman Bulunmaz Derde

ADIM ADIM TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMADAN…



Türkiye Yüzyılı Şehirleri

GERZE İÇİN

GERÇEK BELEDİYECİLİK



Hüseyin YÜKSEK

AK Parti Gerze Belediye Başkan Adayı pic.twitter.com/w5p068ujTQ — Hüseyin Yüksek (@HuseyinYuksek57) March 1, 2024

AKP'nin okullarda seçim çalışmaları yürüttüğü, okul bahçesine de seçim otobüsüyle girdiği böyle görüntülendi: