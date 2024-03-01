AKP okul bahçesine seçim otobüsüyle girdi

AKP'nin Sinop Gerze belediye başkan adayı bugün okulları ziyaret edip seçim çalışması yaparken AKP'nin seçim otobüsü de okul bahçesinde görüntülendi.

Haber Merkezi

Sinop'un Gerze ilçesinde AKP'li belediye başkan adayı Hüseyin Yüksek bugün seçim çalışmalarını okullarda devam ettirdiğini duyururken, ilçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu’nun bahçesinde AKP'nin seçim otobüsü görüntülendi.
 
AKP'nin Gerze Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yüksek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. Bir inşaat patronu olan AKP'li aday Yüksek paylaşımına okullarda müdürler ve öğretmenlerle çekilen fotoğraflarını da ekledi.

AKP'nin okullarda seçim çalışmaları yürüttüğü, okul bahçesine de seçim otobüsüyle girdiği böyle görüntülendi:

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