AKP okul bahçesine seçim otobüsüyle girdi

Sinop'un Gerze ilçesinde AKP'li belediye başkan adayı Hüseyin Yüksek bugün seçim çalışmalarını okullarda devam ettirdiğini duyururken, ilçedeki Haşim ve Zehra Tarı Ortaokulu’nun bahçesinde AKP'nin seçim otobüsü görüntülendi.
AKP'nin Gerze Belediye Başkan Adayı Hüseyin Yüksek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Okullarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. Bir inşaat patronu olan AKP'li aday Yüksek paylaşımına okullarda müdürler ve öğretmenlerle çekilen fotoğraflarını da ekledi.
OKULLARIMIZI ZİYARET EDİYORUZ— Hüseyin Yüksek (@HuseyinYuksek57) March 1, 2024
Aşkın Olmadığı Yolda Derman Bulunmaz Derde
ADIM ADIM TEK BİR İNSANIMIZI BIRAKMADAN…
Türkiye Yüzyılı Şehirleri
GERZE İÇİN
GERÇEK BELEDİYECİLİK
Hüseyin YÜKSEK
AK Parti Gerze Belediye Başkan Adayı pic.twitter.com/w5p068ujTQ
AKP'nin okullarda seçim çalışmaları yürüttüğü, okul bahçesine de seçim otobüsüyle girdiği böyle görüntülendi: