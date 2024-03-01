Vali, jandarma komutanı ve emniyet müdürü AKP'li adayla seçim çalışmasında

Şırnak’ın İdil ilçesinde AKP'nin belediye başkan adayı İkbalhan Haznedar, çeşitli kamu yöneticileriyle seçim çalışması kapsamında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Sırtköy Beldesi'ne yapılan ziyarette Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Haznedar'a eşlik etti.
Seçim çalışmasının ardından AKP Gençlik Kolları'nın organize ettiği gençlik buluşması gerçekleştirildi.
Ziyarete ilişkin AKP İdil İlçe Başkanlığı tarafından paylaşılan fotoğrafa, şu not düşüldü:
"Şırnak Valimiz Sn. Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanımız Sn. Murat Bulut, İl Emniyet Müdürümüz Sn. Cemal Dalman, İdil Kaymakamımız Sn. Anıl Adıgüzel, Ak parti ilçe başkanımız Sn Murat Ay Ak parti Belediye adayımız Sn. Dilaver Keleşoğlu Sırtköy Beldemizi ziyarette bulundular. Beldemizin temel sorunları ve projelerimiz hakkında bilgi verildi."