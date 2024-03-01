'Seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlükler araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

DEM Parti Grubu, TBMM Genel Kurulu'na, seçim güvenliğini ilgilendiren usulsüzlüklerin araştırılması için verdiği Meclis araştırma önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesi için grup önerisi sundu.

Önergenin gerekçesini açıklayan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Bu seçimde de seçim güvenliğinin esamesi okunmuyor. 2017 anayasa referandumunda mevzuata aykırı olmasına rağmen mühürsüz oylar geçerli sayıldı. 24 Haziran 2018'de sandık taşımadan, sahte seçmenlere kadar bir sürü usulsüzlükler kabul edildi. 31 Mart 2019'da birçok ilde sahte seçmenler, tek bir adreste binlerce seçmen kaydedildi" dedi.

Saadet Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya "Son yılarda özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizin zirve yaptığın görüyoruz. Bizim sandıklara sahip çıkmamız, milli iradenin sandığa olduğu şekliyle yansımasını teminat altına alacak bir yaklaşımın içerisinde olmamız gerekir" dedi.

İYİP Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun da bütün seçim bölgelerinde seçimin güvenli ve akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde uygulanmasının esas olması gerektiğini belirtti.

Asker ve polislerin seçmen olarak kaydedildiğini ifade eden ve CHP Grubu adına konuşan Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise "Kars'a seçmen olarak kaydırdığınız 3 bin 500 askerimizi oy kullandıkları okul kapısında bekliyor olacağım ve onların gözlerine bakacağım. Hulusi Akar'ı bu işten vazgeçmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

DEM Parti'nin grup önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.