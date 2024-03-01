ÇEDES kalkışması sürüyor: Diyanet sendikasından 'Laik eğitim çare olmadı' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle başlattığı “Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesinin laik cumhuriyete karşı bir kalkışmaya dönüştüğünü gösteren örneklere her gün bir yenisi ekleniyor.

ÇEDES kapsamında çocuklar camilere, mezarlık temizlemeye götürülürken, okullarda din görevlilerinin çocukların eline bıçak vererek hayvan maketleri üzerinde “kurban kesimi”ni öğretttiği, İzmir Menemen’de öğrencilerin Kubilay’ın katillerinden bir gericinin mezarını ziyarete götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

ÇEDES’e karşı laik ve bilimsel eğitim talepleri yükselirken okullara ÇEDES kapsamında giren gericilerin örgütlü olduğu Mil-Diyanet Sen’in başkanı Celalettin Gül skandal bir açıklama yaptı.

Laik eğitime savaş açan Gül, yaptığı açıklamada “‘Laik Eğitim’ sloganıyla okullarda provokasyon yapanlar ve cirit atanlar avuçlarını yalayacaklardır. Laik Eğitim, milli ve manevi duygulardan yoksun kalan ve gittikçe bu değerlerden uzaklaşan neslimize çare olamamıştır” dedi.

Mil-Diyanet Sen Başkanı Celalettin Gül

Mil-Diyanet Sen, 11 nolu hizmet kolu olan diyanet ve vakıf hizmetleri kapsamında çalışanların örgütlü olduğu 3. büyük sendika olma özelliğini taşıyor. Sendikanın 6 bin 870 üyesi bulunuyor.

Eğitim Sen’in dağıttığı “Eğitim Diyanet’e teslim” başlıklı broşürleri de hedef alan Mil-Diyanet Sen’in başkanı Gül broşürde "İslam dininin ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin aşağılandığını" ileri sürdü.

ÇEDES projesine itiraz eden ve “ciddi tepki gösteren”leri “İslam'a ve manevi değerlere karşı olan laik yobaz çevreler, partiler, STK’lar ve sendikalar” diye sıralayan Gül “Hatta birkaç ay önce İzmir’de ÇEDES’e karşı ‘Laik Eğitim’ adı altında mitingler tertip edildi” ifadesini kullandı.

Sendika olarak ÇEDES projesini "sonuna kadar” desteklediklerinin belirten Gül, proje kapsamında tüm okullarda öğrencilere “Önce Ahlak ve Maneviyat şuuru” verileceğini, “helal olan 4’ün haram olan 5’ten daha büyük ve daha kıymetli olduğunun" öğretileceğini savundu.

Gül açıklamasının sonunda ise üyelerinin ÇEDES’le girdiği okulların asıl sahiplerini yani laiklik için mücadele eden eğitimcileri, öğrencileri ve velileri hedef alarak “’Laik Eğitim’ sloganıyla okullarda provokasyon yapanlar ve cirit atanlar avuçlarını yalayacaklardır” ifadelerini kullandı.

ÇEDES’in nasıl bir laik cumhuriyete karşı kalkışmaya dönüştüğünün örneğiyse Gül’ün açıklamasındaki son cümleyle açığa çıktı.

Gül “Laik Eğitim, milli ve manevi duygulardan yoksun kalan ve gittikçe bu değerlerden uzaklaşan neslimize çare olamamıştır” diyebildi.