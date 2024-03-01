TKP'nin belediye başkan adayı meslekten hukuksuz şekilde ihraç edildi

Adana'da Türkiye Komünist Partisi Ceyhan Belediye Başkanı adayı Erkan Alkanat, TKP adayı olarak seçimlere girdiği ve çalışma yürüttüğü için “ücretli öğretmen olur” onayı İlçe Milli Eğitim Müdürünün imzası ve Ceyhan Kaymakamının onayı ile iptal edilerek Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki görevinden atıldı.

Sosyal medya hesabından konuya dair yazılı açıklamada bulunan Alkanat, adaylık sürecine ve işten atma uygulamasına ilişkin bilgiler aktardı. Bunun keyfi, yasal dayanaktan yoksun bir uygulama olduğunu belirterek hakkını arayacağını vurgulayan Alkanat, TKP adayı olarak da Ceyhan’daki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Alkanat’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"2023 yılının Kasım ayından bu yana Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Teknolojileri Bölümünde ücretli öğretmen olarak çalışmaktayım.

Okuldaki görevime başladığım andan itibaren eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını gördüm ve bunun nasıl düzeltilebileceği sorusuna, bireysel olarak da eğitim sürecinin verimli hâle getirilmesi çabasına nasıl katkı sunabileceğim konusuna odaklanmaya çalıştım. Gördüm ki meta üzerine bina edilmiş bir toplumda ezbere dayalı eğitim anlayışının öğrencileri sevk ettiği yol, derdi puan, diploma ve devamında paraya kolayca erişmek olan bencil bir bireye dönüşmek.

Sosyalist dünya görüşüne sahip bir insan kimliğiyle, bataklıkta tarım yapmanın güçlüğünü ve salt bununla uğraşmanın çıkışsızlığını fark edip mevcut sorunlara daha kapsamlı ve köklü çözümler üretebilmenin siyasi erki de içeren bütünlüklü bir yaklaşım gerektirdiğini görerek, tüm imkânsızlıklara rağmen, mazeret üretmeden, şikâyet etmeden, vazgeçmeden, asla pes etmeden çözüm arayışımı sürdürdüm ve bu sürecin bir parçası, doğal bir sonucu olarak da Türkiye Komünist Partisi’nden Ceyhan Belediye Başkanı adayı oldum.

'Aday olmamda sorun görülmedi'

Belediye Başkanlığına aday olmadan önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ve Seçim Kurulunu telefonla arayarak bilgi verdim ve aday olmamda bir sakınca bulunup bulunmadığını sordum. Memur statüsünde olmadığım için yasal olarak istifa etmemin gerekmediğini, mevzuat açısından da herhangi bir sorun görmediklerini bildirdiler.

Bir yurttaşlık hakkı olan, yasal olarak da güvence altına alınmış bulunan Ceyhan Belediye Başkanı adaylığıma dair, doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gidip bizzat görüşme de yaptım. Devlet memuru olmadığım için sorunla karşılaşmayacağım yönündeki beyanlarını yinelediler. Okul yönetimi ile yönetici statüsündeki meslektaşlarım da okuldaki görevimi layıkıyla yapma gayretimi bildiklerini, titizliğime ve eğitimciliğime güvendiklerini, benimle çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

'Kararın yasal olarak da ahlâki olarak da dayanağı yoktur'

29 Şubat günü ise İlçe Milli Eğitim Müdürünün imzasını, Ceyhan Kaymakamının onayını taşıyan yazı ile “Ücretli öğretmen olur” kararını iptal ettiklerini, yani görevime son verdiklerini açıkladılar.

Bu kararın yasal olarak da ahlâki olarak da dayanağı yoktur.

Bunun adı, hak gaspıdır, keyfiliktir, insanların ekmeği ve emeği ile oynamaktır, kural ve kanun tanımazlıktır.

Öğretmenleri güvencesiz çalıştırıp daha fazla sömürebilmek için “ücretli öğretmenlik” garabetini yaratan sistemin, bunun toplumsal ve insani sonuçlarını asla düşünmediğinin somut ve vahim bir örneğidir.

'Ceyhan halkını ve kamuoyunu dayanışmaya çağırıyorum'

Bir yurttaş olarak bu durumu protesto ettiğimi, hakkımı sonuna kadar arayacağımı ilan ediyor, benimle aynı statüde güvencesiz çalıştırılan tüm meslektaşlarımı ve insanlarımızı, Ceyhan halkını ve kamuoyunu dayanışmaya çağırıyorum.

Türkiye Komünist Partisi Ceyhan Belediye Başkanı adayıyım ve çalışmalarımı sürdürecek, aydınlık bir Türkiye için üzerime düşen görevi asla ihmal etmeyeceğim."