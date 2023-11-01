Güne soL'dan bakın: 1 Kasım 2023

Gazze'de 26. gün: İletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka sürüyor. Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi.

Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

Bugün evinden gözaltına alınan gazeteci Tolga Şardan'ın sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı bildirildi.

Akşener'in 'Biz tarihi ondan öğrendik' dediği İbrahim Kafesoğlu kimdir?

Akşener "Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik, İbrahim Kafesoğlu'ndan öğrendik" dedi. Doç. Dr. Cangül Örnek, Kafesoğlu'nu soL'a anlattı.

Can Atalay'ın avukatları: Artık dilekçe vermeyeceğiz

Can Atalay'ın avukatları AYM'nin verdiği ihlal kararının ardından yargı organlarından artık bir hukuki talepte bulunmayacaklarını açıkladı: "Karar açıktır. Uygulayacak mahkeme aranmaktadır."

İstanbul'un Ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 72,73 oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, kentte Ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,69, yıllık yüzde 72,73, oldu. Önceki aya göre en çok artış, yüzde 15,33 ile giyimde görüldü.

Mehmet Şimşek duyurdu: HES'ler, liman, otoyol ve köprüler özelleştirilecek

Meclis'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek özelleştirme kapsamında EÜAŞ'ın bazı HES'lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlattı.

KYK yurtları: Kars'taki yurdun koridorlarında kediler farelerle oynuyor

Kars'taki Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları soL'a anlattı: "Esir kampında gibiyiz. Ortalıkta fareler cirit atıyor, yemeklerden pislik çıkıyor."

ABD'nin bombardıman uçakları İncirlik'e geldi

ABD'ye ait B-1B bombardıman uçakları Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı.