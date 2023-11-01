Akşener'in 'Biz tarihi ondan öğrendik' dediği İbrahim Kafesoğlu kimdir?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener bugün partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamas'la ilgili açıklamalarını eleştirdi, "Erdoğan hâlâ Hamas'ı savunuyor" dedi.

"Neymiş biz Hamas'ın ne olduğunu bilmiyormuşuz" diyen Akşener isim vermeden Kadir Mısırlıoğlu'nu kastederek "Biz tarihi yarım akıllı fesli meczuplardan öğrenmedik" ifadesini kullandı ve ekledi: "Mekanı cennet olsun değerli hocam İbrahim Kafesoğlu'ndan öğrendik."

Akşener'in Mısırlıoğlu ile Kafesoğlu karşılaştırması yapmasını Doç. Dr. Cangül Örnek'e sorduk. Örnek "Hizmet ettikleri siyasi anlayış açısından bakıldığında, Kafesoğlu ve Mısıroğlu'nun apayrı siyasi dünyaların isimleri olduğunu söylemek doğru değildir" diyor.

Akşener'in tarih öğrendiğini söylediği İbrahim Kafesoğlu'nun tarihin siyasete hizmeti bağlamında düşünüldüğünde övünülecek bir isim olmadığına dikkat çeken Örnek şunları söyledi:

'Seküler tarihyazımının hasımlarından biridir'

"Tabii ki Türk-İslam tarihi konusunda ciddi eserler vermiş olması nedeniyle tarihçiliğinin, Mısıroğlu'nun hezeyan ve çarpıtma dolu menkıbeciliği ile kıyaslanması çok doğru değil. Ancak Kafesoğlu ve onun gibi Türk-İslamcı tarihyazımının önemli isimleri, Cumhuriyet'in seküler, büyük oranda Anadolucu tarihyazımını zayıflatan, hatta reddeden bir eğilimi yaygınlaştırmışlardır. Kafesoğlu'na göre örneğin, Anadolu'nun tarihinin yazılmasına yönelik ilgi zararlıdır. Kendisi, Türklerin İslamiyete geçişleriyle birlikte başlayan Türk-İslam tarihine odaklanmış ve esas olarak bu tarihi önemsemiştir. Tam da bu anlayışı nedeniyle, Atatürk'ün şahsi olarak, Kemalist tarihyazımı ekolünün ise kurumsal olarak teşvik ettiği seküler tarihyazımının hasımlarından biridir."

'Siyasal sonuçlarından biri AKP iktidarı'

Kafesoğlu için "Üstlendiği siyasi misyonla da iyi anılacak bir isim değil" diyen Örnek şu ifadeleri kullandı:

"Aydınlar Ocağı'nın aktif bir üyesi olarak 1970'lerde Milliyetçi Cephe hükümetlerinin kurulması için çaba göstermiş, 12 Eylül darbesinden memnuniyet duymuş bir isimdir. 12 Eylül darbesiyle birlikte bürokraside üst mevkilere hızla yerleşen Aydınlar Ocağı mensupları, İslamcılık dozu gittikçe artan Türk-İslamcılığın ideologları olmuşlardır. Kafesoğlu, bu oluşum içinde AKP'nin lider kadrosunu çok etkileyen Nevzat Yalçıntaş, Sabahattin Zaim gibi isimlerle birlikte yol yürümüştür. Aydınlar Ocağı'nın bu önde gelen isimleri Cumhuriyet sekülerizminin altını oyan, eğitim ve kültür alanındaki dinselleşmeye önderlik eden isimlerdir. Bu açıdan Kafesoğlu ve arkadaşlarının yakın tarihimizdeki rolünün siyasal sonuçlarından biri AKP iktidarıdır. Dolayısıyla, hizmet ettikleri siyasi anlayış açısından bakıldığında, Kafesoğlu ve Mısıroğlu'nun apayrı siyasi dünyaların isimleri olduğunu söylemek doğru değildir."