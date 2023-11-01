İstanbul'un Ekim ayı yıllık enflasyonu yüzde 72,73 oldu

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, kentte Ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 3,69, yıllık yüzde 72,73, oldu. Önceki aya göre en çok artış, yüzde 15,33 ile giyimde görüldü.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul’un Ekim ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı.

Buna göre Ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyatlar yüzde 3,53 arttı. Yıllık bazda bakıldığında da perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarda da yüzde 0,08 artış gerçekleşti.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,38 ve ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 2,33 düşüş meydana geldi.

Toptan fiyatlarda en çok artış gıdada

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemelerinde yüzde 2,50, kimyevi maddelerde yüzde 2,38, madenler grubunda yüzde 1,95, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,33 artış gözlendi. (ANKA)

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