Mehmet Şimşek duyurdu: HES'ler, liman, otoyol ve köprüler özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, özelleştirme kapsamında şu anda Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) bazı HES'lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlattı.

"Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil" diyen Şimşek'e muhalefet sıralarından "Zaten satmadığınız ne kaldı ki, elde avuçta ne varsa hepsini sattınız" tepkisi geldi.

Özelleştirme şampiyonu AKP

AKP iktidarı boyunca gerçekleştirdiği özelleştirmelerle ülke tarihinin en fazla satış yapan iktidar partisi unvanına sahip bulunuyor. Türkiye’de başından bu yana yapılan özelleştirme tutarı 71,4 milyar dolara ulaşıyor. Bu meblağın 63,3 milyar dolarlık kısmını yani yüzde 89’u AKP döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden oluşuyor.

Son dönemde özelleştirmelerde ivme kaybı yaşanıyor görünmesinin temel nedeni, AKP’nin geleneksel özelleştirme yöntemleri yerine farklı yöntemlere, yap-işlet-devret biçiminde düzenlenen kamu-özel işbirliği projelerine ağırlık vermesi olarak görülüyor. AKP'nin son dönemde Hazine'ye ait arazi satışlarına da hız verdiği biliniyor.

Körfez'e 'ekonomi programı'nı anlatmaya gitmiş

Bakan Şimşek, son dönemde yaptığı yurtdışı ziyaretlerinde "kimseden para talebi"nde bulunmadığını öne sürerek ziyaretlerin yalnızca "ekonomi programını anlatmak amacıyla" gerçekleştirildiğini iddia etti.

Şimşek Suudi Arabistan'a ziyaretine ilişkin "Tabii ki görüşmeler yaptık ama hiç kimseden herhangi bir talebimiz olmadı, program dışında herhangi bir şey pazarlamadık" ifadesini kullandı.

'Gitmişken oraya da uğradım'

Bu ziyaret öncesi Katar'daki yatırım konferansına katıldığını söyleyen Şimşek şöyle konuştu:

"Ben zaten bölgeye gidiyordum, gitmişken oraya uğradım. Basına açık sunum yaptım. Onun dışında bir şey yok. Bir ülkeye gidince nezaketen o ülkenin maliye bakanıyla da bir araya geliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Ondan önce Paris'e gitmişim. Fransa'nın TÜSİAD'ı gibi olan MEDEF'e, büyük şirketlere sunum yaptım, Türkiye'yi anlattık, programı anlattık. Alman-Fransız İşadamları Zirvesi vardı, beni ana konuşmacı olarak davet ettiler, gittim bir konuşma yaptım. Ondan önce Fas'taydım, IMF-Dünya Bankası toplantıları vardı. Ondan önce İngiltere'deydim. Orada bütün yatırımcılarla, reel sektörü temsil eden şirketlerle, finans sektörüyle görüştük. Biz bir program uyguluyoruz. Bu programın çerçevesini tabii ki iletişim boyutuyla anlatmamız lazım. Dolayısıyla kapı kapı dolaşıp hiçbir yerden hiçbir talebimiz yok, tamamen ülkemizde şu anda uygulanan programı anlatmak amaçlıdır."

Bankalar enflasyon muhasebesinden ayrı tutulacak

Öte yandan Şimşek dün Meclis'te yaptığı konuşmada enflasyon muhasebesine geçeceklerini ancak finans kuruluşlarını kapsama almayabileceklerini söyledi, "Belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız" diye konuştu.

'Enflasyonun sorumlusu ücretlerdir' dememiş

Bir televizyon programındaki sözlerine ilişkin ise Şimşek "Ben hiçbir zaman 'enflasyonun sorumlusu ücretlerdir' demedim" ifadelerini kullandı.

Şimşek "Ben altını çizdim çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz dedim. Ama kalıcı bir şekilde refah artışı için enflasyonun düşürülmesi lazım, bu sarmaldan çıkılması lazım dedim. Kastettiğim şey ücret-enflasyon sarmalı. İş gücünün milli gelirden payının yükselmesini arzularız. Biz sermaye taraftarı değiliz. Ne kişisel olarak ne hükümet olarak böyle bir yaklaşımımız olmadı asla olmayacak" diye konuştu.