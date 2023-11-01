Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

Gazeteci, T24 yazarı Tolga Şardan bugün Ankara'daki evinde gözaltına alınmıştı.
T24, Tolga Şardan'ın, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenilmişti.
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tolga Şardan'ın sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığını belirtti.
Uludağ, "35 yıllık gazeteci Tolga Şardan az önce sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı" ifadelerini kullandı.