*Haberde adı geçen kadınların mahremiyetini korumak için isimleri değiştirilmiştir. Yalnızca kamuoyuna yansımış Mine Nur Ala davası gerçek adıyla anılmıştır.

Bağcılar'da 22 Kasım Pazar günü bir salon sessizleşti. Salonda sesi yankılanan kadın, yıllardır kimseye anlatamadığı şeyi anlatıyordu, eşinin uyuşturucu bağımlılığıyla geçen bir evliliği. Salondaki kadınlar dinledi. Bir süre sonra hepsi ağlıyordu, sonra birbirlerine sarıldılar.

Bu kadınla yolları iki yıl önce, bir arkadaşının evinde temizliğe gittiği gün kesişmişti. Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) onu bırakmadı. Hâlini hatırını sordular, mesajlaştılar. Geçen yıl 25 Kasım'da Mecidiyeköy'deki yürüyüşe onlarla katıldı ve şunu söyledi:

"Kendimi yalnız hissetmedim. Benim gibi bir sürü kadın olduğunu gördüm, bu da bana cesaret verdi."

Sağlıkta piyasacılık ve gericiliğe karşı seslerini yükselten KDK üyesi kadınlar bununla sınırlı kalmayıp dayanışıyor da. Bağcılar'da kadın sağlığı buluşmalarından bir kare.

Bu yılın 1 Mayıs'ında da aralarındaydı. Bugün eşinden ayrılmış durumda. Bu karar onundu ama bu kararı alırken yanında ona destek olanlar vardı.

Aynı mahallede bir başka kadın yıllardır her pazar kayınvalidesine gitmek zorunda hissediyordu. KDK toplantılarına katılmaya başladıktan sonra bir gün eşine döndü ve "Ben annene gelmiyorum, bu pazarımı evde geçirmek istiyorum" diyebildi. Dışarıdan sıradan bir pazar günü gibi durabilir. İçeriden bakınca, kendi zamanının kendisine ait olduğunu ilk kez yüksek sesle söyleyebildiği bir an.

Çay taze

"Hadi gel, çay içelim, çayımız taze."

Ekonomik kriz, yoksulluk, geçim derdi gibi sorunlarla boğuşan kadınlar işte böyle yan yana geliyor mahallelerde. Çocuğunun ders çalışabildiği, bir şeyler öğrenebildiği bir yer aynı zamanda.

Bağcılar'da bir grup işçi KDK'lı kadına "Anahtar sizde dursun, ne zaman isterseniz kullanın" demişler, onlar da öyle yapıyor gerçekten. İşe gitmeden önce 1 saat açık tutuyor, akşam yine geliyor. Kimi zaman toplantıları yöneten kişi, kimi zaman çayları demleyen, kimi zamanda da kadınlarla iletişim kurup çağıran kişi onlar.

Bağcılar'da Ritim ve Müzik Atölyesinin 3.dersi mahalleminin çocuklarıyla gerçekleştirildi. Ritimle öğrenen, müzikle büyüyen çocuklar...

Toplantıya eşlerinden çekindikleri için erkeklerin gelmesini istemediğini söyleyen kadınlar da var, "Namazımı kılıp geleceğim" diyen kadınlar da var. Dayanışma kimi zaman küçülen çocuk kıyafetlerinin mahalledeki ihtiyaç sahibi bir başka çocuğa gitmesinde kendini gösteriyor burada.

Sokak, mahalle ve kadınlar

Bu hikâyelerin ortak bir yöntemi var: KDK'lar politikalarını masa başında değil, alanda, sokakta, mahalledeki ihtiyaçlara göre belirliyor. Gündem yukarıdan inmiyor, kapı çalınarak, çay içilerek, ev ziyaretlerinde dinlenerek yükseliyor.

Ankara Eryaman'da KDK’nın ortak üretimi bir süre sonra örgütlenmeye döndü. Dikiş atölyesinden sonra okuma yazma atölyesinde birlikte öğrendiler. Gören komşular geldi, komitenin parçasına dönüştü.

Eryaman KDK'sında bir eylem öncesi kadınlar dövizlerini yan yana hazırlıyor.

Semtte kadınların yaşadığı sorunların başında gençler arasında hızla yayılan madde bağımlılığı var. Komitenin son dönem çalışması da buraya oturdu.

Mahalleden mahalleye aynı kelimeler tekrar ediyor: Uyuşturucu, çete, silah, güvensizlik. KDK'ların bu 25 Kasım'da silahlanma başlığına odaklanmasının sebebi de bu. Başlık bir masada seçilmedi, mahallelerden geldi.

Fabrikadan semt evine

KDK'lar kadınların derdinin evin içiyle sınırlı olmadığını anlatıyor. İşçi direnişleriyle kurulan bağ bunun en güçlü kanıtı.

İzmir Buca'da Atamay Tekstil işçileri, Elsa işçilerinin direnişini gördü, Patronların Ensesindeyiz ağıyla iletişime geçti, ardından Buca Koop Semt Evi'nde KDK'lılarla bir araya geldi.

Yeşim ve Tommy Hilfiger’a üretim yapan ve hakları gasp edilen Atamay Tekstil işçilerinin Buca Koop Semt Evi’nde el birliğiyle hazırladığı 8 Mart pankartı.

Bir yandan patronlarına karşı hak mücadelesi verirken kahvaltılara, film gösterimlerine katıldılar. 8 Mart'ta "Hodri meydan!" diyerek kendi elleriyle diktikleri pankartlarla Buca'daki yürüyüşte yer aldılar, Karanlığa Karşı Smaç Voleybol Turnuvası'na katıldılar. Bugün bazıları KDK üyesi.

Gaziemir KDK'sı ESBAŞ'ta aylarca direnişte olan DİGEL işçileriyle sık sık görüştü, ziyaretler yaptı. İşçiler 8 Mart eylemi gibi kadın gündemlerinde hep yanlarında oldu, kürsüde söz aldı.

İzmir’in pek çok mahallesinden gelen, tekstilden metale pek çok sektörde çalışan yediden yetmişe onlarca kadın, iki gün boyunca rekabet duygusunun çok ötesinde, kadınları, ülkemizi, dünyayı saran gerici ve emperyalist karanlığa karşı dayanışmak için “Karanlığa Karşı Smaç” voleybol turnuvasında yarıştı.

Mine Nur'dan sonra Seyran

Ankara Seyran, yoksulluğun ve gericiliğin öne çıktığı bir mahalle. Kadınlar çalışma hayatına katılamıyor, katılmak istediklerinde ucuz iş gücü olarak görülüyor, üstüne "çalışacaksa da evde çalışsın, ev işlerini aksatmasın" anlayışı kaçınılmaz burada. KDK'lar mücadelelerinin en önemli dönüm noktalarından birini tam bu koşulların ortasında yaşadı.

10 Aralık 2023'te iki çocuk annesi Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu ve defalarca uzaklaştırma kararı aldırmak için başvurduğu eşi tarafından öldürüldü. KDK'lılar ailenin yanında durdu, sekiz celse süren davada sanığın iftiralarına karşı adalet mücadelesi verdi. Sanık, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Seyran Kadın Dayanışma Komitesi, komşuları Mine Nur'un dava sürecini takip etti, mücadelenin parçası oldu.

Ama mücadele mahkeme salonunda bitmedi. "Verilen ceza ne olursa olsun Mine Nur'u geri getiremez" diyen KDK'lılar, başka kadınlar aynı şiddeti yaşamasın diye kapı kapı dolaşıp mahallede örgütlenmeyi sürdürdü. Bugün Seyran Semt Evi, kadınların hukuki sorunlarını danıştığı, çocuklarını güvenle gönderdiği, bazen yalnızca oturup sohbet ettiği bir mahalle alanı.

Daha önce evinden hiç çıkmayan bir kadın için hayatında ilk kez çocuğuyla film izlediği bir yer semt evi.

Seyran’daki KDK'lılar başarıyı etkinlik sayısıyla değil, "yıllardır bütün yükü tek başına taşımak zorunda kalan bir kadının derdini başka kadınlarla paylaşabilmesi ve bir haksızlık karşısında birlikte ses çıkarabilmesiyle" tartıyor.

Fındıkzade’de kadınlar yan yana: "Çünkü hiçbir kadın yalnız değil. Çünkü dayanışma hayat kurtarır."

Okmeydanı: Dört kadın, bir semt evi

Okmeydanı'nda KDK, çocuk atölyelerinde velilerle kurulan bağdan doğdu. Mahallede çocukların eğitim olanakları kısıtlı, kadınların kendilerine zaman ayırabileceği alanlar az. Çocuklar derse geldiğinde veliler sohbet ediyor. Semt evinde psikologlarla buluşmalar yapılıyor, çay sohbetleri sürüyor. Şimdilerde bir kadın korosu 8 Mart'ta sahne almak için harıl harıl çalışıyor.

Okmeydanı'nda kadınlar yan yana, psikologların hazırladığı etkinlikte bir arada.

Hanife, Mardin'de çocukken okula yazılmış ama köyde öğretmen olmadığı için okuyamamış. On dört yaşında, hiç görmediği biriyle evlendirilip Okmeydanı'na gelmiş. Geçen yıl başlayan okuma yazma çalışmasında tanıştılar. Şimdi boşanmak, koroya katılmak ve ehliyet almak istiyor. Hayatında ilk kez bir eyleme KDK'lılarla katıldı.

Sevgül semt evinin üst katındaki tekstil atölyesinde işçi. O da genç yaşta evlendirilmiş, hayatı çalışmakla, hasta eşine ve kayınvalidesine bakmakla geçmiş. Geçen yıl KDK'lılarla Beyoğlu'na geldi, geçen gün de onlara küpe hediye etti.

Otizmli çocuğunun bakımı yüzünden yıllarca sosyalleşemeyen Nurten, artık semt evinde zaman geçirmenin kendisine iyi geldiğini söyledi. oğlu atölyelere katılan Dilek sosyal medyadan yemek satıp geçimini sağlamak için mücadele ederken koro çalışması onun için büyük bir umut oldu.

Mamak: Birlikte çoğaldık

Ankara Mamak'ta KDK'lılar çocuğuna okula giderken beslenmesini bile koyamayan kadınlarla dayanıştı. 6 Şubat depreminde mahalle aynı acıyı yaşadı, birlikte bir dayanışma başlattılar. Okuma yazma bilmeyen kadınlar birlikte öğrendi. Mamak’ta KDK'lı bir kadın bunu şöyle anlattı:

"Yeri geldi yalnızlığımızı konuştuk. Yeri geldi birlikte çoğaldık. Bazen bir masanın etrafında aynı türküde bulduk birbirimizi."

Gaziemir: Eğitim de sanat da ücretsiz olmalıdır

İzmir Gaziemir'de özel okul, kurs ve etüt merkezlerinin çöplüğü gibi bir ilçede "Eğitim de sanat da ücretsiz olmalıdır. Çocuklar için vazgeçilmez bir haktır!" mesajı büyüdü. Bu yıl veliler yakınlarını da derslere getirmeye başladı, başka ilçelerden gelenler bile var.

Komitede bugün 28 kişi var. Aylık kitap kulübü, belgesel ve film gösterimleri, sağlık seminerleri ve psikolog eşliğinde ebeveyn okulları düzenliyorlar.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam ile konuştuğumuz günden bir fotoğraf.

Karanlığı boğmak, çıkışı konuşmak

KDK sorumlusu Senem Doruk İnam, bu 25 Kasım'ın daha karanlık bir tabloda karşılandığını anlattı:

"Bunu söylemekten derin bir üzüntü duysam da bu karanlığı dağıtmadığımız sürece her geçen yıl bir önceki yıldan daha da kötü durumda olduğumuzu görüyor ve yaşıyoruz."

Bugün kadın olmak, İnam'ın tarifiyle hayatın her alanında bir tehlikeyi hesaba katarak yaşamak demek:

"Evde güvende değilsin, işyerinde güvende değilsin, sokakta güvende değilsin. Çocuğunu okula gönderirken bile aklın onda kalıyor."

İnam, "Bugün neredeyse hiçbir kadın şiddete uğradığında, bir haksızlıkla karşılaştığında ya da bir suçun mağduru olduğunda adaletin yerini bulacağına, güvenlik güçlerinin kendisini koruyacağına inanmıyor" diyor. İşyerlerinde de kadınlar yalnızca haksızlığa uğramıyor, o haksızlığa itiraz edememekle de baş başa kalıyor.

Ama İnam bu 25 Kasım'da yalnızca karanlığı tarif etmekle sınırlı kalmadı:

"Bu karanlığın içinde nasıl bir çıkış yolu yaratabileceğimizi konuşmak istiyoruz."

Çıkışın izini semt evlerinde sürerek, son haftalarda KDK'larda bir araya gelen kadınları tarif etti:

"Bunu abartmak ya da romantikleştirmek için söylemiyorum. Bu güç, bazen kendisini bir gülümseme de bazen de hiç yorulmadan hararetle başından geçenleri anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Diyebilirsiniz ki burada güç nerede? Ama öyle demeyin, çünkü bir kadının benzer sorunları yaşayan başka kadınlarla tanışması, yaşadıklarının yalnızca kendi talihsizliği olmadığını görmesi ve bunları birlikte değiştirebileceğini hissetmesi ona göre gerçekten önemli bir eşik."

Okuma yazma, koro, ortak üretim atölyeleri yalnızca sosyal etkinlik ya da kurs değil:

"Biz bir siyasi partiyiz, bu ülkenin komünistleriyiz. Biz bu düzenin ortaya çıkardığı eşitsizlikleri, sömürüyü, yoksulluğu ortadan kaldırmak, değiştirmek istiyoruz. Bu yüzden yan yana geldiğimiz kadınların hayatına dokunuyoruz."

Ve bir cümle daha:

"Birlikte üretmenin, öğrenmenin, şarkı söylemenin, gülmenin kıymetini küçümsemeyin. Çünkü bu düzen kadınlardan yalnızca emeklerini ve zamanlarını değil, neşelerini de çalıyor.”

KDK'lı kadınlar kapı kapı kadınlara ulaşılıyor.

Silah mahalleye girdi

KDK'ların bu 25 Kasım'daki odak başlığı silahlanma. İnam, bu başlığın nereden çıktığı gayet açık bir şekilde anlattı:

"İşsizlik, güvencesiz çalışma, geçim sıkıntısı, çocukların eğitimine ilişkin kaygılar, uyuşturucu, çeteleşme, mafyalaşma ve şiddet… Kadınların hayatında bu sorunlar hiç de birbirinden ayrı sorunlar değil. İşte o yüzden bu 25 Kasım'da KDK'lar bu sorunların önemli başlıklarından biri olan silahlanmaya ve silahlanmanın kadınlar ve çocukların hayatında ne kadar büyük bir tehdit olduğuna ilişkin bir çalışmaya odaklanıyor."

Eryaman'daki madde bağımlılığı, Bağcılar'daki uyuşturucu ve şiddet hikâyeleri, Seyran'daki ölüm tehditleri, Fındıkzade'de okul önünde öldürülen kadın bu cümlenin mahalledeki karşılığı. İnam'ın tarifiyle:

"Çetelerin ve mafyaların dört bir koldan mahallelerde kök saldığı, çocukların bile silaha erişiminin bu kadar kolay olduğu bir ortamda kadınların hayatlarına ilişkin tehdit her geçen gün büyüyor. Silah yalnızca tetiği çeken kişinin elindeki bir araç değil; toplumun tamamını, özellikle de kadınların ve çocukların yaşam hakkını tehdit eden bir tehlike."

Sorumluluk yalnızca silahı kullananlarda değil. İnam'a göre "silahlanmanın yaygınlaşmasına göz yuman, silahlı şiddeti önlemek için gereken önlemleri almayan, insanların yaşam hakkını korumakla yükümlü olanların da sorumluluklarına dikkat çekmek" gerekiyor.

KDK'lar bu meseleyi mahallelerde konuşup kadınların kaygılarını ve taleplerini ortaklaştırmayı hedefliyor. İnam'ın vurgusu şu:

"Kadınlar yalnızca şiddete uğradıktan sonra korunmayı bekleyen insanlar değil; nasıl bir ülkede, nasıl mahallelerde yaşamak istediklerine dair söz söyleyen, talepte bulunan ve mücadele eden özneler."

Okmeydanı'nda çocuklar için düzenlenen bilim atölyesinden. KDK'lı kadınlar Haziran Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün komada kalan ve 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı unutmadı.

Anahtar onlarda

Seyran’daki KDK'lıların bir cümlesi, bütün bu hikâyelerin ortak başlığı gibi:

"Kadınların yaşam hakkı hiçbir koşula bağlı değildir. Hiçbir kadın, yardım istediği hâlde korunmadığı için yaşamını yitirmemeli."

Bu cümlenin arkasında koca bir mahalle emeği var: Bildiri dağıtılan sokaklar, ev ziyaretleri, balkondaki kadına "çayımız taze" diye seslenenler, işçi kadınlara verilen anahtar, direniş yerlerine yapılan ziyaretler, kendi elleriyle pankart diken işçiler. İnam'ın 25 Kasım için söylediği şey bunların hepsinin özeti:

"Öldürülen kadınların ardından yalnızca yas tutmak ya da yaşananların ardından hesap sormakla yetinmek değil. Kadınların ölmediği, şiddetin sıradanlaşmadığı, çocukların geleceğinden korkmadığı, eşit bir ülke için bugünden yan yana gelmek zorundayız."

Ona göre bu yalnızca bir öfke meselesi değil:

"Yalnızca öfkeyle ayakta kalmak, yalnızca itiraz ederek bir çıkış yolu yaratmak kolay değil. Bizim birbirimize ihtiyacımız var."

Bağcılar'daki salonda kadının anlattıklarını dinleyenler bunu belki en iyi o gün anladı.

Bir kadın konuştu, diğerleri ağladı, sonra sarıldılar.

Çay hâlâ taze, anahtar hâlâ onlarda.

Mücadele edebilecek iradeleri, değiştirebilecek güçleri var.

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