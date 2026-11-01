Patronların Ensesindeyiz'de örgütlenip kazandılar: Atamay Tekstil işçilerinden zafer halayı

İzmir'in Buca ilçesinde BEGOS’ta küresel marka Tommy Hilfiger’a üretim yaparken ücret ve tazminat alacakları ödenmeden fabrikaları kapatılan Atamay Tekstil işçilerinin ikinci grubu da yürüttükleri kararlı mücadele sonucu zafer elde etti.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı ile birlikte sürdürülen direnişin ardından, küresel marka tarafından alacakların ödeneceği resmi olarak bildirildi ve taahhüt edildi. İşçilerin katılımıyla kazanılan bu büyük zafer, Buca Forbes'te gerçekleştirilen coşkulu bir etkinlikle kutlandı.

⚠️ATAMAY TEKSTİL İŞÇİLERİNDEN ZAFER HALAYI Birlikte Kazandık, Birlikte Kutluyoruz Geçtiğimiz günlerde Tommy mağazaları önünde verdiğimiz mücadele sonuç vermiş, haklarımızın karşılığı olan ücretlerimiz yatırılmıştı. Bugün örgütlenerek, yan yana gelerek, mücadele ederek elde ettiğimiz kazanımımızı kutluyoruz. Tüm tekstil işçisi kardeşlerimizi örgütlenmeye ve birlikte mücadele mücadele etmeye çağırıyoruz. 📣Tekstil işçisi kardeş; bize ulaş. Birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım.👇 ☎️0541 940 05 14 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 1, 2026

Atamay işçisi Yadigar Ateş: Zafer bizim ellerimizde!

Kutlama alanında söz alan Atamay Tekstil işçisi Yadigar Ateş, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bir günde kapısına kilit vurulan fabrikamızda mağdur edildikten sonra Patronların Ensesindeyiz ile omuz omuza bir mücadele başlattık. Bugün haklı direnişimizi zaferle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Birlik olmanın ve örgütlü dayanışmanın gücüyle haklarımızı aldık. Arkamızda böyle bir dayanışma olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Yalnız olmadığımızı gösteren bu kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Zafer bizim ellerimizde!”

PE Temsilcisi Çağlar Özkan: Örgütlü emek karşısında hiçbir güç duramaz

TKP PM Üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Çağlar Özkan ise işçilerin kararlılığını ve örgütlü mücadelenin kazanımlarını şu sözlerle vurguladı:

Yıllarca hiç satın alamayacakları kıyafetleri diken 40 tekstil işçimiz, yan yana gelerek ve kol kola girerek dev markaların patronlarına diz çöktürdü. Hak arayan, mücadele eden ve örgütlü hareket eden işçinin karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Patronların Ensesindeyiz ağı olarak şantiyelerden fabrikalara, öğretmenlerden belediye çalışanlarına kadar tüm emekçilerin yanında olmaya, çocuklarımız, geleceğimiz ve insanca bir yaşam için mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından kutlama hep birlikte çekilen halaylarla devam etti.

İşçi sınıfının birliğini, ülke siyasetinde belirleyici güç haline gelmesini isteyen tüm okurlarımızı soL'un haberlerine destek olmaya, bu sesi güçlendirmeye çağırıyoruz.

Şua İnşaat işçileri de zaferi halaylarla kutlamıştı

İstanbul Kartal’da bulunan Kuzey Adalar projesinde çalışan Şua İnşaat işçileri de 2 aydır ödenmeyen maaşları için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenerek başlattıkları mücadeleyi kazanmıştı. Patronların bütün tehditlerine rağmen verdikleri mücadele sonucunda haklarının tamamını kazanan işçiler önceki gün bir araya gelerek kazanımlarını halaylarla kutlamış, diğer emekçilere de seslenerek Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelme ve mücadeleyi büyütme çağrısı yapmıştı.

Ve Zafer Halayı‼️ Şua İnşaat patronlarından haklarımızı söke söke aldık. Çağrımız bütün işçi kardeşlerimize: ✅İşyerinde yaşadığın zorluklara karşı ne yapacağım diyorsan, ✅Mücadele etmeliyim ama tek başıma ne yapabilirim diyorsan SENİN YANINDA, PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ! Bize ulaş. Birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım. @suainsaat_ @KartalKuzeyAda #KuzeyAdalar #Şuaİnşaat #PasinliYapı — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 30, 2026

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.