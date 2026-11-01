Patronların Ensesindeyiz'de örgütlenip kazandılar: Atamay Tekstil işçilerinden zafer halayı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.11.2026 , 20:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2026 , 21:16
İzmir'in Buca ilçesinde BEGOS’ta küresel marka Tommy Hilfiger’a üretim yaparken ücret ve tazminat alacakları ödenmeden fabrikaları kapatılan Atamay Tekstil işçilerinin ikinci grubu da yürüttükleri kararlı mücadele sonucu zafer elde etti.
Patronların Ensesindeyiz (PE) Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı ile birlikte sürdürülen direnişin ardından, küresel marka tarafından alacakların ödeneceği resmi olarak bildirildi ve taahhüt edildi. İşçilerin katılımıyla kazanılan bu büyük zafer, Buca Forbes'te gerçekleştirilen coşkulu bir etkinlikle kutlandı.
Atamay işçisi Yadigar Ateş: Zafer bizim ellerimizde!
Kutlama alanında söz alan Atamay Tekstil işçisi Yadigar Ateş, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
Bir günde kapısına kilit vurulan fabrikamızda mağdur edildikten sonra Patronların Ensesindeyiz ile omuz omuza bir mücadele başlattık. Bugün haklı direnişimizi zaferle taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Birlik olmanın ve örgütlü dayanışmanın gücüyle haklarımızı aldık. Arkamızda böyle bir dayanışma olmasaydı sesimizi duyuramazdık. Yalnız olmadığımızı gösteren bu kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Zafer bizim ellerimizde!”
PE Temsilcisi Çağlar Özkan: Örgütlü emek karşısında hiçbir güç duramaz
TKP PM Üyesi ve Patronların Ensesindeyiz Temsilcisi Çağlar Özkan ise işçilerin kararlılığını ve örgütlü mücadelenin kazanımlarını şu sözlerle vurguladı:
Yıllarca hiç satın alamayacakları kıyafetleri diken 40 tekstil işçimiz, yan yana gelerek ve kol kola girerek dev markaların patronlarına diz çöktürdü. Hak arayan, mücadele eden ve örgütlü hareket eden işçinin karşısında hiçbir kuvvet duramaz. Patronların Ensesindeyiz ağı olarak şantiyelerden fabrikalara, öğretmenlerden belediye çalışanlarına kadar tüm emekçilerin yanında olmaya, çocuklarımız, geleceğimiz ve insanca bir yaşam için mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.”
Konuşmaların ardından kutlama hep birlikte çekilen halaylarla devam etti.
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Şua İnşaat işçileri de zaferi halaylarla kutlamıştı
İstanbul Kartal’da bulunan Kuzey Adalar projesinde çalışan Şua İnşaat işçileri de 2 aydır ödenmeyen maaşları için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda örgütlenerek başlattıkları mücadeleyi kazanmıştı. Patronların bütün tehditlerine rağmen verdikleri mücadele sonucunda haklarının tamamını kazanan işçiler önceki gün bir araya gelerek kazanımlarını halaylarla kutlamış, diğer emekçilere de seslenerek Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelme ve mücadeleyi büyütme çağrısı yapmıştı.
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