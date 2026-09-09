İnşaattan tekstile, hizmetten gemiciliğe: İşçiler Patronların Ensesindeyiz’de örgütleniyor

İnşaattan tekstile, hizmetten denizciliğe farklı sektörlerden işçiler Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda (PE Ağı) bir araya gelerek haklarına el koyan patronlara karşı mücadele ediyor.

Sakarya’da İl Emniyet Binasında çalışan inşaat işçilerinin, İstanbul’da Panista işçilerinin direnişleri kararlılıkla devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi modüler tuvaletlerinde çalışan işçilerinin direnişi de üçüncü haftasını geride bıraktı.

Atamay Tekstil işçilerinin direnişi başlıyor

TKP Merkez Komite Üyesi, Patronların Ensesindeyiz Ağı (PE) Temsilcisi Selahattin Kural İzmir’de Tommy Hilfiger için üretim yapan Atamay tekstil işçilerinin de ödenmeyen hakları ve tazminatları için Pazar günü direnişe başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İşçiler Patronların Ensesindeyiz'de örgütleniyor, hakları için mücadeleyi büyütüyor” diyen Kural, tüm işçilere PE Ağı’nda bir araya gelerek mücadeleyi ortaklaştırma çağrısı yaptı.

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'İşçi düşmanı İsmail Ilgaz'a uyku yok'

PE Ağı’nda örgütlenerek direnişe geçen Sakarya Emniyet binası inşaatı işçilerinin çatıda direnişleri sürdürdüklerini belirten Kural şunları yazdı:

"Sakarya’da Emniyet binası inşaatında çalışan işçi arkadaşlarımızın mücadelesi 15. güne yaklaşıyor. Karşımızda işçi düşmanı bir patron var, İsmail Ilgaz. Verilen sözler tutulmadı; konkordato komiserleri araya girdi, Sakarya Emniyeti araya girdi, Vali araya girmeye çalıştı. İşçiler son çare çatıya çıktılar. İşçiler çatıda eylem yaparken, işçi arkadaşlarımızın bir bölümü ve Sakarya halkı şantiyede direnişi büyüttü. Akşam saatlerinde eşzamanlı olarak Sakarya Valiliği önünde ve Eskişehir’de dayanışma eylemleri yapıldı. İşçi arkadaşlarımız çatıda direnişini sürdürüyor. Bu gece patron İsmail Ilgaz’a uyku yok. Ensesindeyiz!"

Panista işçileri mücadeleyi büyütecek

Selahattin Kural, Panista işçilerinin de 4 aydır kararlılıkla sürdürdükleri mücadeleyi büyüteceklerini duyurdu:

"Panista işçileri yaklaşık 4 aydır mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Başta Gürsel Erbap olmak üzere tüm Panista patronlarının ensesindeyiz. En son eylemlerimizi Doruk Un Fabrikası’na ve Tekirdağ meydanlarına taşıdık. İşçilik alacaklarının yarısının patronlar tarafından hiç edilmesine, onun da taksitlerle ödenmesini kabul etmiyoruz. Mücadeleyi büyüteceğiz."

Atamay Tekstil işçileri direnişe başlıyor

PE Ağı Temsilcisi Kural İzmir’de Tommy Hilfiger için üretim yapan Atamay tekstil işçilerinin ödenmeyen hakları ve tazminatları için Pazar günü direnişe başlayacaklarını da duyurarak, "Tommy ve Atamay Tekstil patronlarının ensesinde olmaya devam" diye yazdı.

İzmir'de tuvalet işçilerinin taşerona karşı mücadelesi 22. gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Modüler Tuvalet İşçileri'nin taşerona karşı mücadelenin 22. gününde olduğunu yazan Kural, "İşçiler her gün eylemlere kararlılıkla devam ediyor. Belediye ağalarının ve taşeron patronlarının ensesindeyiz!" dedi.

Mücadeleyi ortaklaştırma çağrısı: 'Örgütlü işçiler kazanır'

İnşaat işçileri, tekstil işçileri, hizmet sektöründe çalışan işçiler, belediye işçileri, gemi işçilerinin Patronların Ensesindeyiz Ağı ile yan yana gelip mücadele ettiklerini kaydeden TKP MK üyesi ve PE Ağı Temsilcisi Selahattin Kural, işçilere şu çağrıyı yaptı:

Tüm işçi kardeşlerimize çağrımızı yineliyoruz: Gelin, mücadelemizi ortaklaştıralım. Bize ulaşın. Birlikte haklarımızı kazanalım. Hırsız patronlardan hakkımızı hep birlikte alalım. Örgütlü işçiler kazanır!

İşçiler Patronların Ensesindeyiz'de örgütleniyor, hakları için mücadeleyi büyütüyor.



Sakarya’da Emniyet binası inşaatında çalışan işçi arkadaşlarımızın mücadelesi 15. güne yaklaşıyor. Karşımızda işçi düşmanı bir patron var, İsmail Ilgaz. Verilen sözler tutulmadı; konkordato… pic.twitter.com/QZKgJ5t3GB — Selahattin Kural (@SelahattinKural) September 8, 2026

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