Gebze'de 37 otomotiv patronu ücretleri baskılamak için gizli anlaşma yapmış: 'Patronlar örgütlüyse, biz de geleceğimiz için örgütlenelim'

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 şirket ile patron örgütleri TOSB (Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) ve TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın temelinde, bu kurumların aralarında gizli anlaşmalar yaparak işçilerin daha yüksek maaş veren diğer firmalara geçişini engellemesi ve maaşları ortaklaşa baskılaması yatıyor.

"Çalışan ayartmama" adı verilen bu sistemde şirketler, birbirlerinden personel transfer etmemek için sözleşiyor ve maaş, zam, yan hak gibi bilgileri birbirleriyle paylaşıyor. Bu uygulama, binlerce işçinin daha yüksek bir gelir elde etmesinin önüne geçerek emeği sistemli bir şekilde ucuzlatıyor.

'Ücretlerimizin patron masalarında baskılanmasına izin vermeyeceğiz'

Soruşturmayla açığa çıkan gerçeğe tepki işçilerden geldi.

Gebze Fabrika İşçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada patronların gizli anlaşmalarla ücretleri bilinçli olarak baskılandığı dönemde otomotiv şirketlerinin kâr rekorları kırdığı, işçilerinse yoksulluk sınırının altında ücretlerle yaşam mücadelesi verdiği hatırlatıldı.

Sermayenin örgütlü saldırısına karşı işçilerin de kendi birliğini kurması gerektiği vurgulayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu’nun son açıklaması, Gebze ve çevresinde otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren onlarca dev patronun ve patron örgütlerinin, aralarında gizli 'centilmenlik' anlaşmaları yaptığını gözler önüne sermiştir. Yıllardır hayat pahalılığı ve açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşam mücadelesi veren biz emekçilere geçim hakkı tanınmazken, patronların kendi aralarında yaptıkları bu anlaşma ile çalışan ayartmama ve ücret bilgisinin paylaşılması adı altında çalışma hakkımız gasp edilmiş, ücretlerimiz bilinçli olarak aşağı çekilmiştir. Kendi kârlarını rekor seviyelere çıkarırken biz işçileri düşük ücretlere mahkum eden bu patronları uyarıyoruz. Ücretlerimizin patron masalarında baskılanmasına ve geleceğimizin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye’nin en çok kazanan sektörlerinden birinde, sırtımızdan milyarlar kazanan patronların karşımızda nasıl yekvücut olduğunu bir kez daha net bir şekilde görüyoruz. Sermayenin bu örgütlü saldırısına, ancak ve ancak emekçilerin örgütlü mücadelesiyle yanıt verilebilir. Gebze’deki bütün fabrika işçilerini, yan yana gelmeye ve bu sömürü düzenine karşı örgütlülüğümüzü büyütmeye çağırıyoruz!"

'Birçoğunun sendikaya bile tahammülü yok'

Konuyu soL'a değerlendiren Türkiye Komünist Partisi Gebze İlçe Başkanı ve İşçi Temsilcileri Meclisi Dönem Sözcüsü Aydaner Aktaş, patronların işçi düşmanı uygulamaları örgütlü biçimde yürüttüklerinin bir kez daha ispatlandığını söyledi.

Bu organize saldırıya karşı işçilerin de örgütlü hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Aktaş, şöyle konuştu:

"Organize bir şekilde işçi ücretlerini baskılamak, çalışma koşullarını belirlemek için tekel oluşturmaları, patron düzeninin kirli yüzünü göstermektedir. Söz konusu fabrikaların birçoğunda sendikaya bile tahammüllerinin olmaması, işten çıkarmaların ve düşük ücretlerin sürekli tehdit olarak kullanılması biz işçilere nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Patronlar kendi aralarında örgütlüyse bizler de yaşamımızı, geleceğimizi, çocuklarımızın yarınlarını kazanmak için örgütlenelim. Kuralsızlığın kural olduğu günümüzde emeğinden başka sermayesi olmayanlar patronlar düzenini örgütlü mücadele ile dizginleyebilir."

'Gebze işçisi patronların saldırılarını kabul ederse diğer yerlere örnek olacak'

soL'a konuşan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Gebze Temsilcisi Furkan Anlar ise Gebze'nin işçi düşmanı uygulamalar için "pilot" bölge işlevi gördüğüne dikkat çekti.

İşyerindeki sorunlardan kurtuluşun yeni bir işyeri olmadığının ortaya çıkan gizli anlaşmalarla ispatladığını vurgulayan Furkan Anlar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sermayesi için oldukça önemli bir bölge burası. Metal, demir çelik ve otomotiv sektörleri yoğun olarak burada ve tabiri caizse burayı kurtarılmış bölge yapmaya çalışıyorlar. Bu nedenle de patronların sürekli saldırılarıyla karşı karşıyayız. İşten çıkarmalar, iş kazaları, düşük ücretlerle çalışmayı bu bölgede kanıksattırmaya çalışıyorlar. Burası kabul ederse diğer yerlere örnek olacak. Buna izin vermemeliyiz. Bazen işçi arkadaşlarımız fabrikasında mücadele etmektense iş değiştirmekle sorunlarını çözeceğini daha fazla maaş alacağını düşünüyorlar ama görüyorsunuz patronlar aralarında anlaşmış bile hatta çalışma hakkına da müdahale ediyorlar. Bütün işçi arkadaşlarıma buradan çağrı yapıyorum. Yan yana gelerek kendi fabrikalarımızı aşan sınıfımızın çıkarlarını öne koyduğumuz örgütlülükler yaratmalıyız."

Rekabet Kurumu'nun soruşturmasına konu olan şirketlerin isimleri şöyle:

A Raymond Bağlantı Elemanları

Aisin Otomotiv

Alba Kalıp

Assan Hanil

Autoliv Cankor

Benteler Gebze

Beyçelik Gestamp

Birinci Otomotiv

Cavo Otomotiv

Cengiz Makina

Coşkunöz Metal Form

Denso Otomotiv

Diniz Adient

Ecoplas Otomotiv

Egebant Zımpara

Eku Fren ve Döküm

Farba Otomotiv

Fark Holding

Farplas Otomotiv

Ferro Döküm

Galsan Plastik

İleri Mekanik

Kanca El Aletleri

Kaynak Tekniği

Küçükoğlu Holding

Mata Ahşap

Parsan Makina

Pimsa Otomotiv

Tekno Kauçuk

Tırsan Treyler

T.K.G. Otomotiv

Tm Pressform

Toksan Yedek Parça

Toyota Boshoku

Toyotetsu Otomotiv

Van Leeuwen Distribution

Zf Sachs Süspansiyon Sistemleri

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