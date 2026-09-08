Patron sözünü tutmadı, işçiler yeniden çatıya çıktı: ‘İsmail Ilgaz hakkımızı ver’

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımında çalışan ve yaklaşık üç aydır ücretleri ödenmeyen işçiler, direnişlerinin 12’nci gününde eylemlerini yeniden inşaatın çatısına taşıdı.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı’nın aktardığına göre işçiler, Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’ın tutulmayan ödeme sözlerine karşı sabah saatlerinde çatıya çıktı.

İşçiler, “İsmail Ilgaz hakkımızı ver”, “İnşaat işçisi köle değildir” ve “Patronların Ensesindeyiz” sloganları attı.

PE’nin açıklamasında şöyle denildi:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatındaki direnişimiz 12. gününde. Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’a karşı mücadelemiz sürüyor. Oyalanmaktan, tutulmayan sözlerden bıktık. Hakkımızı istiyoruz; alacağız. Çatıdayız. Artık sabrımızın sınırındayız. Haklarımızı derhal ödeyin.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü İnşaatındaki direnişimiz 12. Gününde, Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’a karşı mücadelemiz sürüyor.



⚠️Oyalanmaktan, tutulmayan sözlerden bıktık. Hakkımızı istiyoruz; alacağız!



📌Çatıdayız. Artık sabrımızın sınırındayız! Haklarımızı derhal… pic.twitter.com/IylLw47N9O — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 8, 2026

Ödeme sözü tutulmadı, alacakların yarısı teklif edildi

İşçiler daha önce yürüttükleri eylemler sonucunda şirketin konkordato komiserlerinden ücretlerinin ödeneceği sözünü almış, bu nedenle eylemlerine geçici olarak ara vermişti. Ancak söz verilen tarihte ödeme yapılmadı.

Ardından patron İsmail Ilgaz’ın işçilere toplam alacaklarının yarısını dahi karşılamayan bir ödeme teklif ettiği açıklanmıştı. İşçiler bu teklifi kabul etmeyerek ücretlerinin ve diğer haklarının eksiksiz ödenmesini istedi.

Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Murat Taksim, Sakarya Gar Meydanı’nda düzenlenen önceki eylemde “Biz bir şey satmıyoruz. Emeğimizin karşılığı olan ücreti talep ediyoruz. Bunun pazarlığı olmaz” demişti.

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Yemekleri ve elektrikleri kesildi, kaldıkları konteynerler kaldırılmak istendi

Direniş boyunca işçileri şantiyeden çıkarmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunuldu. İşçilerin aktardığına göre Ilgaz, şantiyeye gelerek tehdit ve hakaretlerde bulundu; direnişteki işçilerin yemeklerini ve kaldıkları koğuşların elektriğini kesti.

İşçilerin barındığı, kapısı ve pencereleri kırık konteynerler de vinçlerle şantiyeden çıkarılmak istendi. İşçiler bu girişime “Önce hak, sonra konteyner” diyerek karşı koydu. Ilgaz’ın şikâyeti üzerine bazı işçiler karakola götürüldü, ifadeleri alındı.

Baskılara ve yerine getirilmeyen sözlere rağmen şantiyeyi terk etmeyen işçiler, alacaklarının tamamı ödenene kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Yüz milyonlarca liralık kamu ihalesinde işçiye ücret yok

İşçilerin ücretlerini alamadığı şantiye, doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamu kaynaklarıyla yürüttüğü bir proje. Yeni Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi, yaklaşık maliyeti 517 milyon lira olarak belirlenmesine karşın 627 milyon 770 bin lira bedelle Ilgazlar İnşaat’a verildi.

Şirketle 23 Şubat 2024’te sözleşme imzalanırken inşaatın Haziran 2026’da tamamlanması öngörülmüştü. Ancak teslim tarihi geçmesine rağmen inşaat tamamlanmadı.

Mayıs ayında konkordato sürecine giren Ilgazlar İnşaat’ın Antalya, Eskişehir, Balıkesir ve Sakarya’da kamu ihaleleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken işçiler, kamu yetkililerine de “Ücretleri ödemeyen şirkete herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu, kamu hak edişleri devam ediyor mu?” diye sormuştu.

İşçiler, “Sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz” diyerek ücretlerinin son kuruşuna kadar ödenmesini talep ediyor.

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