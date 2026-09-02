Sakarya'da patronun baskısına direnen inşaat işçileri ödeme sözü aldı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımını üstlenen Ilgazlar İnşaat firması bir süre önce konkordato sürecine girmişti.

Bu süreçte şantiyede çalışan çok sayıda inşaat işçisi, aylarca emek vermelerine rağmen ücretlerini alamadıkları için mağduriyet yaşadı. Haklarının gasp edilmesine karşı sessiz kalmayan işçiler, bir araya gelerek alacaklarının ödenmesi talebiyle şantiyede eylem başlatmıştı.

İşçiler, haklarını almadan inşaat alanını hiçbir şekilde terk etmeyeceklerini duyurarak kararlı bir mücadele süreci yürüttü.

Patronun baskısı işe yaramadı, işçiler konkordato komiserlerinden söz aldı

Direnişin sürdüğü şantiyeye gelen Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz, işçileri tehdit edip hakaretler savurarak eylemi kırmaya çalıştı.

Patronun yemekleri ve elektrikleri keserek, işçi koğuşlarını kaldırmaya çalışarak yaptığı baskılar inşaat işçilerinin direnişiyle karşılaştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından işçiler, ödemelerin cuma sabahına kadar yapılacağına dair söz aldı.

Ancak bu söz, patron İsmail Ilgaz yerine doğrudan şirketin konkordato komiserleri tarafından verildi.

Yaşanan sürece ve gelinen son aşamaya dair Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Murat Taksim bir açıklama yaptı.

Dün patron İsmail Ilgaz şantiyeye gelip tehditler, hakaretlerle güne başladı. Ancak başladığı gibi bitiremedi çünkü inşaat işçileri direnmeye devam etti. İsmail Ilgaz işçilerin yemeklerini kesti, elektriklerini kesti, koğuşlarını kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü işçilerin direnişi ile karşılaştı. Cuma günü haklarımızın ödeneceğine ilişkin bir söz aldık. Bu sözü İsmail Ilgaz’dan değil konkordato sürecinde olan Ilgazlar İnşaat’ın konkordato komiserlerinden aldık. Bu sebeple cuma sabaha kadar eylemlerimize ara verdik. Sadece sürece dair kamuoyunu bilgilendirmek için açıklamalar yaparak devam edeceğiz. Eğer verilen söz tutulmazsa biz buradan kazanmadan çıkmayacağımızı ilan etmiştik zaten. Buradaki eylemlerimizi daha da büyüterek Sakarya meydanlarına taşıyacağız.”

Alın terlerinin karşılığını almak için memleketin dört bir yanında şantiyeleri terk etmeyen inşaat işçileri, patronların keyfi uygulamalarına ve hak gasplarına karşı mücadele etmeye devam etti. Sakarya'da yaşanan bu direniş de işçilerin bir araya geldiğinde hiçbir tehdit ve baskıya boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdi. İnşaat işçileri, sadece kendi hakları için değil, tüm emekçilerin onurlu bir yaşam sürebilmesi adına dayanışmayı büyüterek haklarını aramayı sürdürdü.