Sakarya İl Emniyet inşaatı işçilerinden eylem: Ilgazlar İnşaat'tan hakkımızı alacağız

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımını üstlenen Ilgazlar İnşaat firmasının işçilerin ücretlerini ödememesi nedeniyle işçiler başlattıkları eylemi bugün kent meydanında sürdürdü.

İşçiler direnişin sürdüğü şantiyeye gelen Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz tarafından tehdit edilmiş, patronun yemekleri ve elektrikleri keserek, işçi koğuşlarını kaldırmaya çalışarak yaptığı baskılar inşaat işçilerinin direnişiyle karşılaşmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından işçiler, şirketin konkordato komiserleri tarafından ödemelerin yapılacağına dair söz almıştı. Ancak verilen sözlerin tutulmaması üzerine işçiler yeniden eyleme başladı.

Sakarya kent meydanına “Patronların ensesindeyiz”, “İsmail Ilgaz hakkımızı ver” sloganları atarak yürüyen işçiler “Hak ettiğimizi alana dek Sakarya'da sokak sokak mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi ve Sakarya halkını mücadelelerine destek vermeye çağırdı.

İNŞAAT İŞÇİSİ EMEĞİ İÇİN SOKAKTA



Hak ettiğimizi alana dek Sakarya'da sokak sokak mücadeleyi sürdüreceğiz.



🔴 Haklarımızı kimseye yedirmeye niyetimiz yok, kent meydanına yürüyoruz!



Tüm Sakarya halkını kavgamıza destek vermeye davet ediyoruz. pic.twitter.com/3MYbSov4B3 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 6, 2026

İşçiler kent meydanında baretleriyle eylemde “Ilgazlar İnşaat’tan hakkımızı alacağız. Patronların Ensesindeyiz. Sakarya İl Emniyet İnşaatı işçileri” yazılı pankart açtı.

İşçiler burada yaptıkları açıklamada yaklaşık 3 aydır alacaklarının ödenmediğini belirterek "Sadaka istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz" mesajı verdiler.

📢Ilgazlar İnşaat'tan hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz



İşçi arkadaşımız Sakarya Meydanı'nda gerçekleştirdiğimiz eylemde konuştu:



"Sadaka istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz" pic.twitter.com/9wtGcCkyGn — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 6, 2026

Sakarya Gar Meydanı'nda basın açıklaması: İşçinin emeği patronun kasasına sığmaz

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında Ilgazlar İnşaat bünyesinde çalışan ve aylardır emeklerinin karşılığını alamayan inşaat işçileri Maltepe’deki şantiye önünde hakları için mücadele ederken dün de direnişlerini Sakarya Gar Meydanı’na taşıyarak basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı temsilcileri ve işçilerin katılımıyla yapılan açıklamada, işçilerin alacaklarının tamamının ödenmesi talep edilirken, “İşçinin emeği patronun kasasına sığmaz” sloganı öne çıktı.

İşçiler, yaklaşık üç aydır ücretlerinin ödenmediğini, tüm görevlerini yerine getirmelerine ve alın teri dökmelerine rağmen emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtiyor.

Patron işçiye alacaklarının yarısını teklif etti

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı temsilcisi Murat Taksim, işçilerin yaşadığı sorunun basit bir ücret anlaşmazlığı olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, emeğin karşılığının eksiksiz ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Taksim, “Biz bir şey satmıyoruz. Araba, ev ya da eşya satmıyoruz. Biz emeğimizin karşılığı olan ücreti talep ediyoruz. Bunun pazarlığı olmaz” dedi.

Ilgazlar İnşaat’ın konkordato sürecine girmesinin ardından işçilere alacaklarının ödeneceği yönünde söz verildiğini belirten Taksim, bu söz üzerine eylemlere ara verildiğini ancak daha sonra işçilere alacaklarının yalnızca bir bölümünün teklif edildiğini ifade etti.

Taksim, “Üç gün önce borçlu olduğumuzu söyleyen İsmail Ilgaz, daha sonra alacağımızın yarısını teklif ederek bizi inşaattan çıkarmak istedi. Biz bunu kabul etmedik” ifadelerini kullandı.

İşçiler, alacaklarının tamamı ödenene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor.

Murat Taksim, mücadelenin yalnızca bir şantiyedeki işçilerin ücret talebiyle sınırlı olmadığını belirterek, işçilerin kazanmasının Türkiye’de emeğiyle geçinen diğer işçiler açısından da önemli olduğunu söyledi.

Taksim, “Bu salt bir şantiyede ücret talebine sıkıştırılacak bir mücadele değil. İşçi sınıfının umudunun artması için buradaki işçi arkadaşlarımızın kazanması önemli” dedi.

İşçilerin Maltepe’deki şantiye önündeki direnişlerinin devam edeceğini belirten Taksim, mücadeleyi her akşam Sakarya Gar Meydanı’na taşıyacaklarını açıkladı.

Kamu yetkililerine çağrı: İşçilerin ücretleri neden ödenmiyor?

Açıklamada, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen İl Emniyet Müdürlüğü binası inşaatındaki işçilerin haklarının korunması konusunda kamu yetkililerine de çağrı yapıldı.

Dün gün boyu şantiyede eylemlerimizi sürdürdük. Akşam da Sakarya meydanda haklarımız için bir araya geldik. Mücadelemizi büyüteceğiz, şantiyeye hapsetmeyeceğiz. Sakarya’ya gerekirse Ankara’ya taşıyacağız.



Günlerdir sesleniyoruz.



“Bizler, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü… pic.twitter.com/3W0u8By5Fq — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 6, 2026

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, işçilerin ücretlerini ödemeyen firmaya yönelik herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını ve kamu hak edişlerinin devam edip etmediğini sordu.

Murat Taksim, şu soruları yöneltti:

Arkadaşlarımızın ücretini ödemeyen İsmail Ilgaz’a herhangi bir yaptırım var mı? Bununla ilgili herhangi bir ceza söz konusu mu? Hak edişleri yapılmaya devam ediyor mu? Hak ediş yapılıyorsa işçilerin ücretlerinin ödenmesi için herhangi bir koşul getiriliyor mu?”

Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen bir inşaatta çalışan işçilerin emeğinin karşılığını almasının kamu yararının bir gereği olduğu vurgulandı.

İşçilere yönelik baskı ve barınma sorunları

Açıklamada, direniş sürecinde işçilerin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlar da gündeme getirildi.

İşçilerin hâlen sigortalı çalışan olarak göründüğü ve işten çıkışlarının verilmediği belirtilirken, şantiyede kaldıkları konteynerlerin kaldırılmaya çalışıldığı, yemek hizmetlerinin kesildiği ve işçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sorunlar yaşandığı ifade edildi.

Taksim, işçilerin açlıkla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını belirterek Sakarya halkına dayanışma çağrısında bulundu.

İşçiler: Bizi borçlu çıkarıyorlar

Basın açıklamasında söz alan işçiler de yaşadıkları süreci anlattı.

Yaklaşık üç aydır ücretlerini alamadıklarını belirten işçiler, mücadele sürecinde tehdit ve hakaretlerle karşılaştıklarını ifade etti.

İşçilerden biri, “Buna rağmen borçlu çıktık. Ama biz yılmayacağız. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz” dedi.

İşverenle gerçekleştirilen görüşmelerde kendilerine zaman kazandırılmaya çalışıldığını savunan işçi, son görüşmede konkordato komiserinin verdiği söz üzerine ödeme beklediklerini ancak bunun yerine alacaklarının yalnızca bir bölümünün teklif edildiğini belirtti.

“Ben burada hakkımı pazarlık için kazanmadım. Çoluk çocuğumuz için çalıştık. Bazılarımız doğan çocuğunu göremedi, bazılarımız çocuklarını arayamıyor” diyen işçi, mücadeleyi avukatlar ve sendikacılarla birlikte sürdüreceklerini söyledi.

'Sakarya halkını dayanışmaya çağırıyoruz'

İşçiler ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, Sakarya halkına dayanışma çağrısında bulundu.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ücretlerini alamayan ve hakları için mücadele eden çok sayıda işçinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü inşaatındaki işçilerin kazanımının diğer işçiler açısından da önemli olduğu vurgulandı.

İşçiler, alacaklarının tamamı ödenene kadar Maltepe’deki şantiye önündeki direnişlerini sürdüreceklerini, mücadelelerini Sakarya Gar Meydanı’nda da görünür kılacaklarını belirtti.

İşçiler, Sakarya halkını dayanışmaya, şantiyede direnen işçileri ziyaret etmeye ve mücadelelerine destek olmaya çağırdı.

“İşçinin emeği patronun kasasına sığmaz” diyen işçiler, haklarının tamamını alana kadar mücadeleden geri adım atmayacaklarını açıkladı.

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