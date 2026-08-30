Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğü inşaatı işçileri eylem yaptı: 'Haklarımızı alana kadar ensesindeyiz'

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının inşaatında çalışan işçiler aylardır ödenmeyen maaşları, fazla mesaileri için bugün Gar Meydanı’nda bir araya geldi.

Ana firma Ilgazlar İnşaat ve taşeron firma Sertmak Proje’nin patronlarına seslenen işçiler “Haklarımızı alana kadar ensenizdeyiz! Şantiyeyi de Sakarya meydanlarını da terk etmeyeceğiz!” dediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı da Sakarya halkını inşaat işçileriyle yan yana olmaya, mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

Eylemde okunan basın açıklamasında Sakarya Maltepe'deki İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binasının şantiyesinde ana firma Ilgaz İnşaat ve taşeronu Sertmak Proje’de çalışan işçilerin aylardır haklarını alamadıkları belirtildi.

İşçilerin maaşlarının, fazla mesailerinin, hafta tatillerinin ödenmediği, kötü koşullarda, güvenlik olmadan, insan onuruna yakışmayan yatakhanelerde yaşadıkları, şantiyede içme suyu dahi verilmediği dile getirildi.

İşçiler “Patron bize söz veriyor, ‘Ödeyeceğim’ diyor, ödemiyor. Biz Ilgaz İnşaat'ın, Sertmak'ın meraklısı değiliz, eylem yapmaya da meraklı değiliz. Biz hakkımızı istiyoruz. Haklarımız ödensin diye bir süredir şantiyede mücadele ediyoruz. Bugün de bu yaptığımız basın açıklamasıyla Sakarya'da yaptığımız binanın, hangi patronlar tarafından hakkımızın nasıl yendiğini Sakarya halkına duyurmak, Sakarya halkıyla paylaşmak için buraya geldik. Hakkımızı almak için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi hem şantiyede bundan sonra hem de Sakarya sokaklarında devam ettireceğiz” dediler.

Eylem sırasında “İnşaat işçisi yalnız değildir”, “Patronların ensesindeyiz” sloganları atıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde ücretlerini alamadıkları için eylem başlatan işçiler, Ilgazlar İnşaat patronunun şikayetiyle gece yarısı karakola götürülmüştü. Patronun rüşvet ve tehditlerine karşı işçilerin direnişi sürüyor.

⚠️Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni binası inşaatında çalışan işçiler olarak, haklarını aramak için Sakarya Gar Meydanı’nda bir araya geldik.



🚧Ana firma Ilgazlar İnşaat ve taşeron Sertmak Proje patronlarına sesleniyoruz: Haklarımızı alana kadar ensenizdeyiz! Şantiyeyi de… pic.twitter.com/8iBIHvzm5R — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 30, 2026

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