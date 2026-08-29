Sakarya Emniyet şantiyesinde haklarını arayan işçiler patronun şikayetiyle karakola götürüldü

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında çalışan ve aylardır maaşlarını alamadıkları için direniş başlatan işçiler, Ilgazlar İnşaat patronunun şikayeti üzerine karakola götürülerek ifade verdi.

Patronların Ensesindeyiz mücadele ve dayanışma ağı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirket patronu İsmail Ilgaz'ın daha önce işçileri tehdit ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, patronun işçilere yönelik, "Sizi şikayet eder, polislere söylerim. Dövdürerek atarım şantiyeden" şeklindeki tehdidini dün gece saatlerinde yerine getirmekten çekinmediği belirtildi. İsmail Ilgaz'ın işçilere ödeme sözünü tutmak yerine asılsız suçlamalarla şikayette bulunduğu ve işçileri; tehdit, kişilere, şantiyeye ve mala zarar verme ile hırsızlık yapmakla suçladığı aktarıldı.

'Asıl hırsızlık işçilerin emeğini sömürmektir'

Gece yarısı polise yapılan şikayet üzerine ifadeye çağrılan işçiler hakkında asılsız suçlamalarda bulunan İsmail Ilgaz'a tepki gösteren Patronların Ensesindeyiz temsilcileri, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söyleyelim: Asıl hırsızlık işçilerin emeğini sömürerek zenginleşmektir. İşçilerin alacaklarına çökmektir. İşçilerin haklı mücadelelerini yalan ve iftiralarla sindirmeye çalışmaktır."

Karakolda ifade işlemlerini tamamlayan işçiler ise şantiye içerisindeki mücadelelerine kaldıkları yerden devam etti. Haklarını alana kadar şantiyeyi terk etmeyeceklerini belirten işçiler, direnişlerini sürdürme kararlılıklarını yineledi.

'Para karşılığında satılık mücadelemiz yok'

İsmail Ilgaz'ın, bazı işçilerin ifade işlemleri için karakolda bulunduğu sırada şantiyede kalan işçilerin yanına giderek direnişi para karşılığında kırmaya çalıştığı ve işçiler üzerinde baskı kurmayı denediği de belirtildi.

Bu duruma tepki gösteren PE temsilcileri, patrona şu sözlerle seslendi:

"Arkadaşlarımızın ifadeleri sırayla alınırken, karakolda olmayan işçilerin yanına gidip para karşılığı mücadelemizi kırmaya çalışan İsmail Ilgaz’a sesleniyoruz: Hepimiz birlikteyiz. Muhatabınız işçi temsilcilerimiz ve avukatlarımızdır. Para karşılığı satılık bir mücadelemiz bulunmamaktadır."

İşçilerin alacaklarının bir an önce ödenmesi gerektiğini belirten temsilciler, şantiyede alın teri döken emekçiler haklarını alana kadar sonuna dek mücadele edeceklerini vurguladı.

⚠️DUYURU l Ilgazlar İnşaat’ın şikayeti üzerine, direnişteki işçi arkadaşlarımız karakola götürülerek, ifadeleri alındı.



Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz, sizi şikayet eder; polislere söylerim. Dövdürerek atarım şantiyeden diye tehdit ediyordu. Bize haklarımızı ödeme sözünü… pic.twitter.com/IsE940f8qg — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 28, 2026

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