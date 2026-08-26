Sakarya Emniyet inşaatındaki işçilerin bekleyişi sürüyor: ‘Haklarımızı alana kadar şantiyeyi terk etmeyeceğiz’

Sakarya İl Emniyet Binası inşaatında çalışan inşaat işçileri, gasbedilen ücretleri ve mesai hakları için başlattıkları mücadeleyi şantiye alanında sürdürüyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) temsilcilerinin de katılımıyla bugün şantiyede taraflar arasında kritik görüşmeler gerçekleştirildi. İşçi temsilcileri ana yüklenici Ilgazlar İnşaat, taşeron firma Sertmak Proje ve Emniyet Müdürlüğündeki proje sorumlusu memurların yer aldığı iki ayrı toplantıda alacaklarının ödenmesini talep etti.

Görüşmelerin ardından şantiye alanında işçilerle bir araya gelen temsilciler, birikmiş hakların dökümünü çıkardı. Yapılan ortak çalışmayla işçilerin içeride kalan temel ücret alacakları, hafta tatili mesaileri, Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) hakları ile fazla mesai ücretleri kalem kalem hesaplanarak firma yetkililerine resmi olarak iletildi.

Ana firma konkordato sürecinde: ‘İki gün süre istediler’

Şantiyedeki ana yüklenici Ilgazlar İnşaat'ın bir süredir konkordato sürecinde olduğu biliniyor. Patronların Ensesindeyiz'in aktardığı bilgiye ve işçi temsilcisinin açıklamalarına göre şirket yönetimi işçilerin ilettiği hesaplamaları konkordato komiserleriyle paylaşacağını belirtti. Şirket, hesaplamaların sağlaması yapıldıktan sonra en geç iki gün içinde bir ödeme takvimiyle geri dönüş yapacaklarını taahhüt etti.

‘Haklarımızı alana kadar şantiyeyi terk etmiyoruz’

Görüşmelerin ardından işçi arkadaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçen temsilci, kararlılık mesajı verdi. İşçilerin, şirketler arası anlaşmazlıklara kurban edilmeyeceğini vurgulayan PE İnşaat Ağı Temsilcisi Baran Nevcanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz taleplerimizin arkasındayız. Ana firmayla taşeron firma arasındaki gerilimlerin tarafı değiliz. Biz sadece yaptığımız işin, verdiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. Bu karşılığı alana kadar, bize haklarımızın ödeneceği güne kadar şantiyeden ayrılmadan mücadelemize devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından inşaat işçileri, süreci şantiyeden ayrılmadan takip edeceklerini belirterek direnişlerini alkışlarla sürdürdü. İşçiler şimdi, firmadan gelecek ödeme takvimini bekliyor.

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