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Patronların Ensesindeyiz'den Panista dosyası: ‘Patron Gürsel Erbap’ın hileli iflas oyunu’

Komşu Fırın’dan Panista’ya uzanan süreçteki şirket devirlerini ve gasp edilen işçi alacaklarını inceleyen bu dosyada, patronların evlerinin önünden Ankara’daki HUBUDER toplantısına taşınan direnişin, birlikte hareket eden işçilere resmi bir muhatap ve ödeme sözü kazandırması anlatıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 22.07.2026 , 22:11 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 , 22:26

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı, kamuoyunda Komşu Fırın olarak bilinen ve sonrasında Panista ismini alan unlu mamuller zincirindeki el değiştirmeleri ile işçi hakları ihlallerini inceleyen yeni bir dosya yayımladı.

Kamuoyu ile paylaşılan dosyada, şirket ve marka devirleri aracılığıyla çalışanların ücret, kıdem tazminatı ve diğer yasal alacaklarının ödenmediği belirtildi. İddiaların odağındaki isim olan Gürsel Erbap'ın, Doruk Un bünyesindeki yapısal değişikliklerdeki rolü, işçilerin kendi anlatımları ışığında bir "hileli iflas" stratejisi olarak değerlendirildi.

Şubelerden HUBUDER toplantısına uzanan protestolar

Yayımlanan dosya, yalnızca hukuki ve ticari iddiaları sıralamakla kalmadı, Panista işçilerinin haklarını aramak için yürüttüğü örgütlü mücadele sürecine de mercek tuttu.

İşçilerin, PE Ağı ile koordineli olarak şube önlerinde ve şirket patronlarının evlerinin önünde gerçekleştirdikleri eylemler raporda geniş yer buldu.

Direnişin en dikkat çeken ayaklarından biri olan ve Ankara'daki HUBUDER (Hububat Tedarikçileri Derneği) toplantısına taşınan protestonun, işçilerin seslerini duyurma stratejisinin kırılma noktalarından biri olduğu vurgulandı.

İşçilerin kararlı mücadelesi sürüyor

Raporda, işçilerin yürüttüğü kararlı mücadelenin somut sonuçlarına da dikkat çekildi. Haftalar süren eylemlilik sürecinin sonunda işçilerin, birlikte hareket etmenin gücüyle karşılarında resmi bir muhatap bulmayı ve ödeme sözü almayı başardığı ifade edildi.

Sürecin tüm detaylarını, işçi tanıklıklarını ve şirketler arası devir ilişkilerini barındıran "Panista dosyası: Patron Gürsel Erbap’ın hileli iflas oyunu" başlıklı raporun tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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