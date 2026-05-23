Panista işçileri hakları için patronun kapısına dayandı: 'Yüzün varsa çık karşımıza'

Yaklaşık bir yıl önce maaşları, yıllık izinleri ve ihbar tazminatları verilmeden işten çıkarılan Panista işçileri hakları için direnmeye devam ediyor.

Patron Gürsel Erbap, hileli iflas oyunuyla hem mallarını kurtarmış hem de işçilerin hukuken haklarını aramasının önüne geçmeye çalışmıştı.

Bugüne dek Panista şubeleri önünde direnişlerini sürdüren işçiler, dün patron Gürsel Erbap'ın evinin kapısına dayandı.

Panista'nın bağlı olduğu Doruk Un'un sahibi ve patron kuruluşu HUBUDER başkanı olan Gürsel Erbap, "benimle ilgisi yok" dese de İstanbul'un Ulus semtindeki Palmiye Sitesi’nde bulunan on milyonlarca değerindeki evin sahibi.

Panista işçileri bu nedenle "Patronların ensesindeyiz" diyerek haklarını gasp eden Gürsel Erbap'a seslerini daha yakından duyurdu.

'Sen havuz köşelerinde otururken ben yıllarımı verdim'

Eylemde ilk sözü alan Panista işçisi Nagihan, Erbap'a şu sözlerle seslendi:

"Onlar burada rahatça otururlarken biz onlara para kazandırmak için işlerinde çalıştık. Aylarımızı, senelerimizi verdik. 15 yılım gitti. Gürsel Erbap, sen burada havuz köşelerinde otururken ben fırında sana para kazandırdım. Sen de benim 15 yılımı artık vereceksin."

'Yüzün varsa çık karşımıza'

Patronların Ensesindeyiz Ağı adına konuşan Baran Nevcanoğlu, işçiler haklarını alana dek eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonluk, havuzlu villalarında oturuyorlar. 'Bizi muhatap almak zorundasın' dediğimiz için buradayız. Meraklısı değiliz kendisinin. Ama hakkımızı verecek. Hakkımızı patron Gürsel Erbap'tan almak için buraya geldik. Temsilcilerimiz burada, avukatlarımız burada. Konuşmaya hazırız. Yüzün varsa çık karşımıza. Gel haklarımızı senden nasıl alacağımızı anlatalım."

Patronun düzenlediği fuarın önünden seslenecekler

Panista işçilerinin eylemine Patronların Ensesindeyiz Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı da destek verdi.

Eylemlerinin devam edeceğini belirten işçiler, Gürsel Erbap'ın başkanlığındaki HUBUDER’in 4-5 Haziran’da Ankara’da düzenleyeceği fuarda da ses yükselteceklerini ilan etti.

Doruk Un patronu ve HUBUDER başkanı Gürsel Erbap’ın ensesindeyiz!



Bugün Panista’nın benimle alakası yok diyen Gürsel Erbap’ın Ulus Palmiye Sitesi’ndeki on milyonlarca ederindeki evinin önündeydik.



Hakkımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yok öyle işçilerin emeğine… pic.twitter.com/vhsml8RH8C — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) May 23, 2026

Ne olmuştu?

Panista işçileri, yıllarca verdikleri emeklerin hileli yöntemlerle gasp edilmesine karşı durmak ve haklarını geri almak için direniyorlar. Ağır çalışma koşullarında, aylarca geciktirilen veya yarım yatırılan maaşlarla çalıştırılan emekçiler tazminatsız işten çıkarıldı.

İşçiler kıdem ve ihbar tazminatları ile eksik mesai ücretlerini, biriken yıllık izin haklarının derhal kendilerine ödenmesini talep ediyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı çatısı altında birleşen işçiler, patronlar lüks içinde yaşamaya devam ederken kendilerinin kredi kartı borçları ve ekonomik darboğazla baş başa bırakılmasını reddediyor.

İşçiler haklarını alana dek Panista şubeleri önlerinde eylemlerine devam etmekte kararlı.

Şirket patronu Gürsel Erbap ise işçi alacaklarından ve borçlardan kaçmak için organize bir hileli iflas ve mal kaçırma oyunu tezgahlıyor. Bu kapsamda Panista markasının bağlı olduğu Kile Un’un hisseleri sıfırlanarak içi boşaltıldı, şirketin eski bir imza yetkilisi üzerinden kontrollü bir iflas davası açtırıldı ve bazı kârlı şubeler Erbap'ın akrabaların üzerine kurulan paravan şirketlere devredildi. Son olarak, SGK haczi bahane edilerek "Panista" markası, haciz bildirisinden sadece iki gün önce kurulan başka bir aile şirketine sattırıldı.

Böylece kârlı varlıklar ve marka gelirleri Erbap ailesinde tutulurken, işçilerin yasal olarak hesap sorabileceği geriye sadece borca batık bir tabela şirketi bırakıldı.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.