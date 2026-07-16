Panista işçileri patronun evinin önünden seslendi: 'Haklarımızı ödeyene kadar ensenizdeyiz'

Yaklaşık bir yıl önce maaşları ile birlikte yıllık izinleri, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten çıkarılan Panista işçileri, alanlara çıkarak hak gaspına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Birçok defa patronun karşısına çıkarak, Panista mağazalarının önünde basın açıklamaları yaparak eylemlerine devam eden işçiler, bugün de Panista patronlarından Gürsel Erbap’ın Ulus Palmiye Sitesi’ndeki evinin önünde bir araya geldi.

Patronlara seslenerek haklarını alacakları güne kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden işçiler, "Bizleri daha fazla oyalamayın. Haklarımızı derhal ödeyin" çağrısında bulundu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile örgütlü mücadelelerini sürdüren Panista işçileri “Beklemekten, oyalanmaktan bıktık. Bir yıldır ödemediğiniz tüm haklarımızı derhal ödeyin” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

“Siz lüks sitelerde, biz kirada oturuyoruz. Siz lüks arabalara binerken, biz akbille saatlerce yol gelip eylem yapıyoruz. Siz tatil yaparken, biz hakkımızı arıyoruz. ‘Şimdilik’ bunlarda gözümüz yok sadece hakkımız için, işçilik alacaklarımız için geliyoruz. Haklarımızı ödeyene kadar ensenizdeyiz.”

Gürsel Erbap’a, Fethi Yılmaz’a, Cengiz Doğan’a sesleniyoruz:

“Siz lüks sitelerde, biz kirada oturuyoruz. Siz lüks arabalara binerken, biz akbille saatlerce yol gelip eylem yapıyoruz. Siz tatil yaparken, biz hakkımızı arıyoruz.



‘Şimdilik’ bunlarda gözümüz yok sadece hakkımız… pic.twitter.com/0WJN6NykDa — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 16, 2026

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