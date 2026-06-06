Panista işçilerinden ilk kazanım: Patron sorumluluğu ve işçilerin alacaklarını ödemeyi kabul etti

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Doruk Un iştiraklerinden Kile Unlu Mamuller bünyesinde çalışan Panista işçileri, ağır çalışma koşulları ve gasbedilen hakları nedeniyle uzun süredir direnişteydi.

Aylarca eksik ve gecikmeli yatırılan maaşların ardından işten çıkarılan işçilere kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin, yol ve yemek ücretleri ödenmemişti. Süreç boyunca patron Gürsel Erbap’ın şirketin içini boşalttığı, kârlı şubeleri aile şirketlerine devrederek hileli iflas yöntemine başvurduğu ve kendisini hukuki olarak temize çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü. İşçilerin haklarını almasını engellemek amacıyla paravan şirketler kurulduğu ve evrakların gizlenerek hukuki sürecin boşa düşürülmek istendiği iddialarına karşı Panista işçileri mücadeleden geri adım atmadı.

'Patron Gürsel Erbap'ın her zaman, her yerde ensesindeyiz'

Haklarını almakta kararlı olan işçiler, direnişlerini Ankara’ya taşıdı.

Patron Gürsel Erbap’ın genel başkanı olduğu Hububat Tedarikçileri Derneği’nin (HUBUDER) Ankara Sheraton Otel’de düzenlediği uluslararası buluşmaya giden Panista işçileri, güneşin ve yağmurun altında saatlerce bekledi. Derneğin sosyal medya paylaşımlarının altına yaşadıkları süreci yazan, dışarıda attıkları sloganlarla seslerini içeriye duyuran işçiler, patronu masaya oturmaya zorladı. Uzun bir aranın ardından işçilerin yarattığı güçlü baskıya dayanamayan Erbap, görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı.

Yapılan görüşmede işçilerin taleplerini kabul eden Gürsel Erbap, yaşanan mağduriyetin sorumluluğunu aldığını ve 12 Haziran Cuma gününe kadar tüm alacakların işçilere ödeneceğini ifade etti. Erbap ayrıca, işçilerin eylemliliği ve yarattığı baskı nedeniyle HUBUDER genel başkanlığı görevinden de istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

Panista işçileri bu gelişmeyi önemli bir ilk kazanım olarak değerlendirirken, esas sonucun 12 Haziran Cuma günü alacakların hesaplara yatmasıyla alınacağını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Doruk maden işçilerinin mücadelesinin kazanımla sonuçlanmasının ardından gelen bu gelişme, direnen işçilerin tazminatlarını ve eksik maaşlarını ancak kararlı mücadele sayesinde alabildiğini bir kez daha gösterdi.

Ankara Sheraton Otel’deki HUBUDER konferansı önündeki eylememizi bitirdik.



Gün boyu karşımıza çıkmayan Gürsel Erbap, sonunda görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı.



🔴Görüşmeye Panista İşçileri adına katılan temsilcimiz Emre Oytun:



“Gürsel Erbap İstanbul’a dönünce avukatları ve… pic.twitter.com/ukyERJ7W34 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 5, 2026

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