Sakarya Emniyet şantiyesinde akıl dışı hesap: Maaşları bile ödemeyen şirket işçileri borçlu çıkardı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının şantiyesinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri için eylemde.

Oysa maliyeti 517 milyon lira olarak hesaplanan inşaat 627 milyon liraya Ilgazlar AŞ'ye verilmişti.

Parayı kasasına koyan şirket ne inşaatı tamamlayabildi ne de işçilerin hakkını ödedi.

İnşaat işçileri ayladır milyonlarca lirayı bulan alacaklarını istiyor. İşçiler daha önce de ödemelerin defalarca ertelendiğini, bazı ücretlerin eksik yatırıldığını ve verilen ödeme sözlerine güvenmediklerini söyleyerek mücadele başlatmış, hakları için çatıya çıkarak seslerini duyurmuştu.

Patron utanmadan işçiyi borçlu çıkardı

Verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen şirket son olarak konkordato ilan etti.

Bu süreçte şirket, konkordato sürecindeki resmi muhatap ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan görüşmelerde işçilerin alacaklarının ödenmesi için gerekli planlamaların yapılacağı ve bu konuda bir çalışma yapılacağını ifade etti..

Ancak şirketin yaptığı çalışma "Ali Cengiz oyunlarını" dahi geride bıraktı. Firma, milyonlarca lira alacağı olan işçileri şirkete borçlu çıkardı.

Şirketin işçileri borçlu çıkarma bahanesi, gerçeğe aykırı hazırlanan hileli puantaj oyunlarına dayanıyor. Resmi tatillerdeki ve pazar günlerindeki yoğun çalışmaları sisteme yansıtmayan firma, ek mesaileri de yok sayarak işçilerin çalışma günlerini kasıtlı olarak eksik gösterdi. Gerçekte yapılan mesaileri puantajlarda buharlaştıran yönetim, bu manipülatif hesaplarla işçileri akıl almaz bir borç tablosuyla karşı karşıya bıraktı.

soL'a konuşan inşaat işçileri duruma tepki göstererek, "İlk duyduğumuzda şaşkına döndük. Bir firmaya işçinin nasıl borcu olur? Biz yevmiyeli çalışan işçileriz" dedi.

Çalışmak için Iğdır'dan kilometrelerce yol katederek gurbete geldiklerini vurgulayan işçiler, patronun bu yanlış hesaptan derhal geri adım atarak haklarını teslim etmesi gerektiğini ifade etti.

'Bu şantiyede işçinin borçlu çıkabilmesi teknik olarak imkansız'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Mücadele ve Dayanışma Ağı temsilcisi avukat Baran Nevcanoğlu, işçilerin teknik olarak borçlu çıkmasının imkansız olduğunu belirtiyor:

"İşçiler zaten yevmiye usulü çalışıyorlar. Yani elden para alarak ya da avansla çalıştıkları bir iş yeri değil burası. İşçiler çalışıp ay sonunda da alacaklarını aldıkları sistemde çalışıyorlar. Elden para da verilmiyor, tüm alacaklar banka hesabıyla hesaplara yatıyor. Yani işçinin banka şifrelerini ele geçirip şirketin hesabında usulsüz bir şekilde kendi hesabına para transfer etme gibi filmlerde görülen bir durumu olmadığına göre bu sonuç mantıksız. Bu işçiler alın teri döktüler şantiyeye, alacaklarını istiyorlar. Bir de patronun işçiyi borçlu çıkarması akıl alır şey değil."

'30 gün çalıştırıp, 26 gün göstermişler'

Bir yanda sıcağın altında inşaatın ağır mesaisi, diğer yanda şantiyedeki kötü barınma koşulları... İşçiler ağır şartlarda verdikleri emeğin karşılığını istiyor.

Haklarını almadan şantiyeyi terk etmeyeceklerini ifade eden işçilerden Adem, şöyle konuştu:

"Biz burada hakkımız olanı istiyoruz. Borçlu çıkarmışlar bir de. Nereden baksan her ustanın burada 300-400 bin lira alacağı var. Alacağı olan işçiyi 30-40 bin lira bir de borçlu çıkarmışlar."

Haberi ilk aldığında güldüğünü belirten Ferhat ise, "Hakkımızı istiyoruz biz. Adamlar 30 gün çalıştırıp 26 gün göstermişler. Ek mesailer ya da resmi tatillerde çalıştığımız günler gösterilmemiş. Alacağımızı almadan buradan çıkmayız. Bir insan çalıştığı yere borçlu çıkar mı, görülmüş şey değil. Mücadelemizi büyütürüz ama yine de vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.

Onca borcuna rağmen firmaya hâlâ ihale veriliyor

PE temsilcisi Baran Nevcanoğlu, firmanın borcuna rağmen hala ihale alabilmesine dikkat çekiyor. Şirketin bugüne kadar çalıştığı birçok yerde benzer sorunlara neden olduğunu ve sürekli işçi alacakları konusunda benzer mağduriyetler yarattığını ifade eden Nevcanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ilgazlar İnşaat, daha önce yapılan toplantılarda taahhüt ettiği gibi işçilerin alacaklarını tek tek, kalem kalem hesaplamalıdır. İşçilerin alacak kalemleri hiç edilmemelidir. Mayıs ayından beri konkordato sürecinde olan şirket, ödemeler için sürekli konkordato komiserlerini ve Emniyet Müdürlüğü’ndeki proje müdürlerini, memurları ve hukuk departmanlarını adres gösteriyor. Onlardan onay almadan ücret hesabı yapamayacaklarını ve ödeme gerçekleştiremeyeceklerini ifade ediyorlar. Konkordato komiserleri başta olmak üzere tüm taraflarla görüşeceğiz. İşçiler artık mağdur edilmesin."

Patronların Ensesindeyiz Ağı temsilcileri ve avukatları bugün Ilgazlar İnşaat ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

İşçiler, masada haklarının teslim edildiği bir teklif görmeyi istiyor. Birlikte hareket edeceklerini vurgulayan işçiler, haklarını alana kadar şantiyeden ayrılmayacaklarını ve mücadeleyi sürdüreceklerini vurguluyor.

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