Sakarya Emniyet inşaatında parasını alamayan işçiler haklarının son kuruşunu alana dek mücadelede kararlı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü şantiyesinde üç aydır maaşlarını alamayan işçiler, hileli puantaj oyunlarıyla kendilerini şirkete borçlu çıkaran Ilgazlar AŞ ve taşeron firmaya karşı direnişe geçti. İşçilerin hak arayışı şantiyelerde ve kent sokaklarında kararlılıkla devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası şantiyesinde çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen ücretleri için eylemlerine devam etti. Geçtiğimiz günlerde patronun hesaplamalarıyla borçlu çıkarılan işçiler, duruma itiraz ederek seslerini duyurmak için hem şantiyede hem de Sakarya kent merkezinde eylemlerini sürdürdü.

Maliyeti 517 milyon lira olarak hesaplanan inşaat, 627 milyon liraya Ilgazlar AŞ'ye verildi. Parayı kasasına koyan şirket ne inşaatı tamamlayabildi ne de işçilerin hakkını ödedi.

Patronların ensesindeyiz

Dün Sakarya Gar Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, ana firma ile taşeron firma haklarını ödeyene dek hem şantiyede hem de Sakarya sokaklarında mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Bugün eylemlerine şantiyede devam eden işçiler, Sakarya Emniyet binası inşaatında çalışırken biriken alacaklarını almak istedi. Patron her ne kadar işçiyi borçlu çıkarmaya, görmezden gelmeye ve seslerini yok saymaya çalışsa da gerçekler bundan farklıydı. Aylardır yeni doğmuş çocuğunu dahi görmeden çalışan işçiler, alın teri döktükleri şantiyeden haklarını almak için mücadele etti.

Sakarya Maltepe'deki İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binası şantiyesinde ana firma Ilgazlar İnşaat ve taşeron Sertmak Proje bünyesinde aylardır haklarını alamayan işçiler, şantiyede Patronların Ensesindeyiz diyerek başlattıkları eylemde seslerini yükseltmeye devam etti.

🚧Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü yeni bina şantiyesinde, mesai başlangıç saatiyle birlikte; şantiye içerisindeki çalışma ofisi önünde eylemlerimize başladık.



🔻Dün Sakarya Gar Meydanı’nda yaptığımız basın açıklamasında ilan ettiğimiz gibi: Ilgazlar İnşaat patronundan işçilik… pic.twitter.com/b2f5PtDAzl — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 31, 2026

İşçilere borçlu olan ve konkordato ilan eden firma kamu ihaleleri almaya devam ediyor

Konuya dair soL'a konuşan Patronların Ensesindeyiz temsilcisi Selahattin Kural, Ilgazlar İnşaat'ın sahibi İsmail Ilgaz'ın Antalya'da, Eskişehir'de, Balıkesir'de ve Sakarya'da kamu ihalelerini almaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kural, 1 milyar lira değerindeki Sakarya İl Emniyet binası şantiyesinde çalışan 26 işçinin maaşının verilmediğini belirterek, "26 işçinin alacağı toplam para ise en fazla 10 milyon lira. Bu kadar göz koydukları para, eline geçenlerin yanında komik bir rakama dönüşüyor. İsmail Ilgaz işçinin alın terinin peşini bırakıp da gideceğini kolay sanıyor ama öyle değil. İşçiler haklarını son kuruşuna kadar alana kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

34 gündür mücadele eden işçilerin ortaya çıkardığı bir diğer gerçek de şirketin benzer tüm şantiyelerinde aynı sorunların yaşanmasıydı. İşçiler, diğer şantiyerlerde de maaşların ödenmediğini ve bu mağduriyetlerin sürekli tekrar ettiğini gün yüzüne çıkardı.

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Patron mücadele eden işçilere para teklif ediyor

Patronun işçilerin alacaklarını ödemek yerine mücadele eden işçilere para teklif ederek onları şantiyeden göndermek istediğine dikkat çeken Selahattin Kural, "İsmail Ilgaz ve adamları çıkıp, işçi arkadaşları tek tek kenara çekip diyorlar ki, 'Ya gel seninle biraz konuşalım. 150 bin lira alacağın var, hemen veriyorum. Gider misin?' İşçiler de haliyle geri kalan arkadaşlarının hakkını soruyor patrona. Nasıl bırakıp gitsinler? Biz zamanla tüm gerçekleri kamuoyuna, Sakarya halkına açıklayacağız. O şantiyelerdeki görüntüler içler acısı. O koğuşları görseler, nerede duş aldıklarını görseler. Leş gibi olan yerlerde yatıyorlar. Hiçbir işçi burada geride arkadaşlarını bırakıp gitmiyor. Haklarını almak istiyorlar, mücadelelerini satmak değil. Ayrıca niye kalsınlar burada? Çocukları var, aileleri var, eşleri var. Çalışmak için geldiler, rezillik çekiyorlar. İşçiler haklarını almak istiyor, satılık mücadeleleri ve arkadaşları yok" ifadelerini kullandı.

Mücadelemiz devam edecek

İşçilerin hakları ödeninceye kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Kural, "İşçiler alın terinin karşılığını alana dek kimse bizim bu mücadeleyi bırakacağımızı düşünmesin. Patronların işçilerin haklarına bu kadar kolay saldırmalarına göz yummayacağız. Yok öyle yağma. İzin vermeyeceğiz. Biz bu mücadeleyi büyütmeye, hakkımızı son kuruşuna kadar alana dek direnmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ne olmuştu?

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ihalesini alan Ilgazlar AŞ, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek konkordato ilan etti. Süreç boyunca İl Emniyet Müdürlüğü ve resmi muhataplarla yapılan görüşmelerde işçilerin alacaklarının ödeneceği sözü verilse de şirket, gerçeğe aykırı puantaj oyunlarıyla milyonlarca lira alacağı olan işçileri şirkete borçlu çıkardı. Resmi tatiller ve pazar günlerindeki yoğun mesaileri sisteme yansıtmayan firma, ek mesaileri yok sayıp işçilerin çalışma günlerini kasıtlı olarak eksik gösterdi. Mevcut durumda insanlık dışı şartlardaki koğuşlarda kalan ve 34 gündür alacakları ödenmeyen işçiler, manipülatif hesaplarla oluşturulan bu borç tablosunu reddederek Ilgazlar AŞ ve taşeron Sertmak Proje'ye karşı direnişlerini şantiyelerde ve kent meydanlarında sürdürüyor.

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