Patronların şikâyeti de fayda etmedi: İşçiler Şua İnşaat’ı dize getirdi

İstanbul Kartal’da bulunan Kuzey Adalar projesinde çalışan Şua İnşaat işçileri, 2 aydır ödenmeyen maaşları için mücadeleye başladı.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı (PE)’de örgütlenen işçiler, ana firma Şua İnşaat ve taşeron Pasinli İnşaat ile yaptıkları görüşmelerden sonuç alamayınca hem şantiye önünde hem de şirketlerin genel merkezlerinin önünde eylemler gerçekleştirdi.

'Emeğimizin karşılığını söke söke aldık'

Patronların tehditlerine ve saldırı girişimlerine rağmen mücadeleyi bırakmayan işçiler hakkında patron suç duyurusunda bulundu. Ancak patronlar hakaretlerle ve hırsızlık gibi iftiralarla dolu kendi suç duyurularına rağmen hukuki bir merci olan arabulucu karşısında işçilerin haklarını tanıdılar.

İşçiler de yaptıkları açıklamayla mücadelelerini kazanımla sonuçlandırdıklarını duyurdu.

Tehditlere boyun eğmediklerini vurgulayan işçiler, “Emeğimizin karşılığını söke söke aldık” dedi.

İşçiler açıklamalarında diğer emekçilere de seslenerek Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelme ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada "Biz direndik ve kazandık” diyen Şua İnşaat işçisi Yasin, “Diğer işçi arkadaşlarımızı mücadelemize çağırıyoruz. Hakkımızı kimse yiyemez. Biz kaybetmeyiz. Patronları böyle dize getiririz. Bizi yıldıracaklarını zannettiler ama biz yılmadık. Haklarımızı alacağız demiştik, aldık. İnşaattaki arkadaşlarımıza sesleniyorum: Patronların Ensesindeyiz Ağı kimseden komisyon almıyor. İşçilerle birlikte mücadele ediyor” ifadelerini kullandı.

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Halaylarla kutladılar

İşçiler, kazanımlarını halaylarla ve türkülerle kutladı.

Ve Zafer Halayı‼️ Şua İnşaat patronlarından haklarımızı söke söke aldık. Çağrımız bütün işçi kardeşlerimize: ✅İşyerinde yaşadığın zorluklara karşı ne yapacağım diyorsan, ✅Mücadele etmeliyim ama tek başıma ne yapabilirim diyorsan SENİN YANINDA, PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ! Bize ulaş. Birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım. @suainsaat_ @KartalKuzeyAda #KuzeyAdalar #Şuaİnşaat #PasinliYapı — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 30, 2026

İşçiler suç duyurusunda bulundu

Öte yandan işçiler, kazanımlarının ardından kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan patronlardan şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya’da Ilgazlar İnşaat’ta direnen işçiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını hatırlatan işçiler, “Biz bunu Sakarya’dan biliyoruz. Aynı Ilgazlar İnşaat’ın bizi şikayet ettiği gibi. Bugün Sakarya’da Ilgazlar İnşaat’ta direnen arkadaşlarımızın, arkadaşlarıyla beraberiz. Burada, Kartal’da direndik ve biz de kazandık. Bu patronlar da bizi şikayet etti. Patronlar her yerde aynı. Patronlar karşılarında hakkını arayan işçi gördüklerinde; aynı saldırganlığı, aynı suçu işliyorlar. İşçilerin haklarını yemeyi bir de üzerine iftira atmayı biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Umut olan zaferler: soL TV'ye konuştular

Haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçiler, soL TV’deki Yurt ve Dünya programına konuk oldular.

Programımızı yayına aldığımız sırada, Şua Yapı işçilerinin de kazandığı haberi geldi.

O işçilerin mücadelesinin öyküsü soL TV’de:

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