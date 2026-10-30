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Umut olan zaferler: Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyen işçiler yine kazandı

Türkiye'de patronların para bastığı, işçilerin ise insanlık dışı koşullar, hak gaspları ve ölümlerle anıldığı yerlerdi inşaat şantiyeleri. Bu tablo bir süredir direnişlerle değişti. Türkiye'nin birçok yerinden direniş ve zafer haberleri geliyor. soL TV’deki Yurt ve Dünya programının konuğu, bir süredir direnişleriyle ülke gündemine damga vuran inşaat işçileri oldu.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 30.10.2026 , 21:13 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 , 23:30

Türkiye’nin farklı kentlerinde, birçok farklı şantiyede direnişleriyle ve kazanımlarıyla umut oluyor inşaat işçileri.

Onların arasına, direniş zincirinin son halkası olarak Şua Yapı işçileri de eklendi.

2,5 aydır maaşlarını alamayan inşaat işçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile birlikte Şua Yapı şantiyesi önünde direnişe geçmişti.

Haklarını alana kadar vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçiler, soL TV’deki Yurt ve Dünya programına konuk oldular.

Programımızı yayına aldığımız sırada, Şua Yapı işçilerinin de kazandığı haberi geldi.

O işçilerin mücadelesinin öyküsü soL TV’de:

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