Umut olan zaferler: Sonuna kadar mücadele edeceğiz diyen işçiler yine kazandı

Türkiye'de patronların para bastığı, işçilerin ise insanlık dışı koşullar, hak gaspları ve ölümlerle anıldığı yerlerdi inşaat şantiyeleri. Bu tablo bir süredir direnişlerle değişti. Türkiye'nin birçok yerinden direniş ve zafer haberleri geliyor. soL TV’deki Yurt ve Dünya programının konuğu, bir süredir direnişleriyle ülke gündemine damga vuran inşaat işçileri oldu.