Şua İnşaat işçileri kazandı: 'Hakkımızı söke söke aldık'

Türkiye'nin farklı kentlerinde, farklı şantiyelerde hakları için mücadele eden inşaat işçileri, direnişleriyle dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin önemini göstermeye devam ediyor. Bu mücadelenin son örneklerinden biri de Şua Yapı işçileriydi.

Yaklaşık 2,5 aydır ücretlerini alamayan işçiler, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile birlikte Şua Yapı şantiyesi önünde direnişe geçmişti. Haklarını alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyuran işçiler, yaşadıkları süreci soL TV'de yayınlanan Yurt ve Dünya programında da anlatmıştı.

Direnen işçiler, bugün yaptıkları açıklamayla kazandıklarını duyurdu. Tehditlere boyun eğmediklerini vurgulayan işçiler, “Emeğimizin karşılığını patronların cebine bırakmadık” dedi.

İşçiler açıklamalarında diğer emekçilere de seslenerek Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelme ve mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı:

“Gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelelim. Kol kola girelim, mücadele edelim. Alın terimizle zenginleşen patronlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim.”

Şua Yapı işçilerinin kazanımı, haklarını arayan işçiler için bir kez daha dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin önemini ortaya koydu.

🔴KAZANDIK Şua İnşaat patronlarından hakkımızı söke söke aldık, pankartımızı düzelttik‼️ Tehditlere boyun eğmedik, emeğimizin karşılığını patronların cebine bırakmadık. Bütün işçilere, emekçilere sesleniyoruz: 📢Gelin Patronların Ensesindeyiz Ağı'nda bir araya gelelim. Kol kola girelim, mücadele edelim. Alın terimizle zenginleşen patronlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim. @suainsaat_ @KartalKuzeyAda #KuzeyAdalar #Şuaİnşaat #PasinliYapı — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 30, 2026

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.