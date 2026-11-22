Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul’da gerçekleştirdiği buluşmada şiddet, yoksulluk ve gericilik sarmalına karşı örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

Gazeteci Filiz Gazi, Avukat Hande Gündoğdu ve KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin sınıfsal, hukuki ve siyasal boyutları masaya yatırıldı.

Öldürülen her iki kadından birinin ateşli silahlarla hayattan koparıldığına dikkat çekilen etkinlikte, kadın cinayetlerine ilişkin çarpıcı veriler aktarıldı.

Cinayetlerin cinayet anından ibaret olmadığını vurgulayan KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam, geçen yıl başlattıkları “Suçlusunuz" çıkışını bir adım ileri taşıyacaklarını belirterek, 25 Kasım itibarıyla bireysel silahlanmaya karşı Türkiye çapında harekete geçileceğini ilan etti.

‘Yoksulluğu yok etmek istemiyorlar, yönetmeyi tercih ediyorlar’

Etkinlikte ilk sözü alan Gazeteci Filiz Gazi, tarikat ve cemaatlerin özellikle kentin yoksul çeperlerinde güçlenmesinin tesadüf olmadığını belirtti. Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi ilçelerde sosyal devletin bilinçli olarak geri çekildiğini vurgulayan Gazi, şunları söyledi:

“Hayatında eğitim olmayan kadınlardan bahsediyoruz. Ait olduğu sınıfsal zümre belli, ekonomik bağımsızlığı yok, kamuyla ilgili hiçbir görünürlüğü yok. Şimdi bu boşlukları aslında normalde sosyal devletin doldurması gerekir. İşte sosyal devlet olmayınca, bir de siyasal İslam olunca o boşluklar bilinçli bir şekilde bırakılıyor. O boşlukların hepsini bu yapılar dolduruyor. Gidin Adana'ya, dağ köyüne ki Süleymancılar yurdunda hatırlarsanız 11 kız çocuğu yanarak ölmüştü. Devlet yoktu orada. Devletin okulu, yurdu yok; 'Bizim var, Süleymancılar yurdu var, oraya gönderebilirsin' diyor."

Siyasal İslamcıların yoksulluğu ortadan kaldırmak yerine yönetmeyi tercih ettiğini ifade eden Gazi, tarikatların tepesindeki sermaye birikimine dikkat çekti:

"Yoksulluğu hiçbir zaman yok etmek istemezler, çünkü yoksulluğu yönetmeyi tercih ederler. Buradaki, bu muhitlerdeki yoksulluk ne İsmailağa'nın ne Menzil'in ne Süleymancıların ne İskenderpaşa'nın işine gelmez. Çünkü orayı yönetebiliyor. O yoksullukla besleniyor. En çok ezdiği insanlar da onlar bu arada. Bu yapıların tepelerindeki insanların holdingleri, şirketleri, kuyumcuları, inşaat şirketleri, her şeyleri var. Medyadalar, eğitimdeler, yargıdalar, her yerdeler."

Kadın cinayetlerinin ortadan kalktığı bir düzen için mücadele eden kadınların sesinin daha gür çıkması için siz de soL'a abone olun, destek verin.

‘Kadın hareketi sınıf meselesiyle hemhal olmadığı sürece sınırlı kalır’

Kadın hareketinin kendi çevresiyle sınırlı kalabildiğini ifade eden Gazi, “Bunun ilk sebebi sınıf meselesiyle hemhal olmadığı için. Yoksulluk farkındalığı olmayınca taşradaki yaşamı, taşranın kendi içerisindeki kimi baskı taşlarını, öncelik sıralamasını bilmiyorsun. Sınıf bilinci olsaydı ve o yoksullukların kültürel hayata, gündelik pratiklere nasıl yansıdığını bilseydi başka bir yerde durulurdu" diye konuştu.

‘Artık çocuklara çete lideri, tefeci, torbacı diyoruz’

Gaziosmanpaşa ve Okmeydanı gibi politik mahallelerdeki tasfiye sürecinin ardından çocukların bile çetelerin ve uyuşturucu ticaretinin ağına düşürüldüğünü kaydeden Gazi, “Bir sürü suç örgütü, çete, içinde çete liderlerinin 20-21 yaşlarda olduğu, torbacılarının 13-14 yaşında olduğu, tetikçilerinin 15-16 yaşında olduğu... Yozlaşmanın en son ulaştığı yer bir ülkede çocukluktur. Ama biz şu an çocukluğu anlatırken çete lideri diyoruz, torbacı diyoruz, tetikçi diyoruz, şu suç örgütünün lideri diyoruz.

Çocukluğa kadar geldi ki çocukluk dediğimiz şey devletin koruması gereken, sosyal hizmetlerin korunması gereken, ailenin keza koruması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.

‘Kadının kurtuluşu sınıfın kurtuluşuyla mümkündür’

Avukat Hande Gündoğdu ise konuşmasında kadına yönelik şiddetle mücadelenin eşitlik mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, "Bu bizler için Kadın Dayanışma Komiteleri'nin yaşam felsefesi ve mücadele anayasası için bir tarihsel bilgi, marksizmin öğrettiği bir tarihsel bilgi. Kadının kurtuluşu, sınıfın kurtuluşuyla mümkündür" dedi.

Hukukun çelikten, geçirimsiz bir blok olmadığını; toplumdaki güç ve sınıf ilişkilerinden ideolojik ve siyasi olarak belirlendiğini vurgulayan Gündoğdu, haksız tahrik indirimleri üzerinden yargının yapısını şu sözlerle eleştirdi:

"Bu ülkenin yargı tarihinde kadın katillerine uygulanan haksız tahrik indirimlerinin gerekçelerine bir bakacak olsanız şaşırırsınız. Kocasının sıktığı portakal suyunu içmemek mesela. Umuma açık yerlerde oynamak. Yolda yürürken bir erkeğin 'Saat kaç?' sorusuna yanıt vermek. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı tarihine geçmiş davalar ve önemli bir kısmı da yüksek mahkeme kararı. Bugün kendine sıktığı portakal suyunu içmediği için öldürülen kadının katiline haksız tahrik indirimi yapılması zorlaştıysa bu mücadelenin sonucudur. Muazzam bir yasa yapım sürecinin sonucu değildir. Yasayı kim yapıyor? Meclis. Meclis'e güvenen var mı? Türkiye'nin kaderini belirleyecek Mekke Anlaşması'nda bile Meclis'e gitmemeyi tercih eden bir muhalefet varken bizler irademizi teslim ettiğimiz bir meclisin yaptığı yasadan değil, kendi gücümüzden ölçeriz."

‘Yarını talep ederek bugünü koruyabiliriz’

Hak kavramının "çekmecede bekleyen bir hediye paketi" gibi ele alınmasının kadın mücadelesi açısından ölümcül olduğunu söyleyen Gündoğdu, kadınların yasal haklarını kullanmak istediklerinde de öldürüldüğüne dikkat çekti:

"Kadına yönelik şiddetin toplumsal gerekçelerine baktığımızda aslında yasal olarak kendisine tanınmış hakları kullanmak istediği için öldürülüyor o kadınlar. Nafaka istediği için, boşanmak istediği için, çalışmak istediği için, velayet istediği için. Nafaka hakkını elinden aldığınız bir kadın, çalışmasını koca iznine bağladığınız bir kadın evin içinde şiddet görüyor. Bu şiddet sarmalından çıkabilmesi için hiçbir sosyal destek mekanizması yok; hepsi elinden alınmış, özelleştirilmiş ya da tarikatlara teslim edilmiş. Bu noktada siz 'E işte yasada hakkım var' deyip işin içinden çıkabilir misiniz? Hayır. Bugün 'Mevcudu koruyalım, yarını sonra düşünürüz' değil, ancak yarını, yani bir hakkın ilerletilmesini, daha ilerisini talep ederek mevcudu koruma durumundayız."

‘Adaletsizliğe karşı tek garanti sistemik ve örgütlü mücadeledir’

Türkiye’de adalete olan inancın ortadan kalktığını belirten Gündoğdu, basına yansımayan kadın cinayeti dosyalarında yargının failler lehine daha hızlı karar verme eğiliminde olduğunu gözlemlediğini aktardı:

"Türkiye'de fanatikler dışında kimse samimi duygularla bu düzenin şiddete bir çözüm getireceğine, eşitlik ve adalet üretebileceğine inanmıyordur. Hiç kimse güvenecek hiçbir dal bulamayan Müge Anlı'ya güveniyor. Ancak toplumun ortak ve yakıcı ihtiyaçlarının ortak olması otomatik olarak ortak bir mücadele iradesi üretmiyor. Ortak bir öfke üretiyor ama ihtiyaçlarımızla dağınıklığımız, ihtiyaçlarımızla örgütlülüğümüz arasındaki mesafe aşılmalı. Çok fazla kadın cinayeti dosyasında bizzat avukatlık yaptım; hakimlerin, savcıların basına daha az yansıyan dosyaları daha hızlı ve daha aleyhe bitirme eğilimlerini gözlemledim. Orada ölen kadının sesi basında çok duyulmuyorsa profesyonel varlığınızın da doğal sınırlarına ulaşıyorsunuz. Bugünü kazanmanın tek yolu geleceği arzulayan sistemik, örgütlü bir mücadele hattı yaratmaktan geçiyor."

Gündoğdu ayrıca, KDK bünyesindeki ihbar ve dayanışma hattının hukuki ve psikolojik destekle kadınların hayatını yeniden kurmasına doğrudan katkı sunduğunu hatırlattı.

'En çok evlerinde öldürülen kadınlara "Aile Yılı" ilan ederek meydan okuyorlar’

KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam ise düzenin kadınlara "Yalnızsın, çaresizsin, bu düzenden hiçbir şey bekleme" telkininde bulunduğunu belirterek, "Bunca kötülüğün içinde artık sayısı onlu rakamlarla ifade edilen kadın cinayetleri çok normal bir hale gelmiş durumda. Ana haberlerde bir iki dakikada 'Şu kadın, şu cani tarafından öldürüldü' denip geçiliyor ve münferitleştiriliyor. Kadınlar yaşam haklarını savunmak zorunda kalırlarken onlar 'Aile Yılı' ilan ediyorlar. Oysa istatistikler kadınların en çok evlerinde, ailelerin içinde öldürüldüğünü söylüyor. Sanki dalga geçermişçesine, 'Güçsüzsünüz işte, evinizde öldürülüyorsunuz ama biz çıkıyoruz Aile 10 Yılı ilan ediyoruz' diyebiliyorlar" dedi.

‘Kadın cinayetlerinin topyekûn ortadan kalktığı bir düzeni istemek zorundayız’

Sermaye sınıfının ve dinci gericiliğin kadınları ucuz işgücü olarak konumlandırdığını, işsizliği ve güvencesizliği ise "sen başaramıyorsun" algısıyla bireyselleştirdiğini ifade eden İnam, kurtuluşun işçi sınıfının mücadelesiyle ortaklaştığını vurguladı:

"Bugün tek başına kadınların kurtuluşunun olmadığını bilmek zorundayız. HABAŞ'ta onca işçi ölürken, Dilovası'nda parfüm fabrikasında kadınlar hayatını yitirirken kadınlar bundan bağımsız değiller. Biz bugün 'Daha az kadın öldürülsün' diye bir talepte bulunabilir miyiz? Biz kadın cinayetlerinin topyekûn ortadan kalktığı bir düzeni istemek zorundayız."

'Öldürülen her iki kadından biri ateşli silahlarla katlediliyor'

KDK geçen yıl başlattığı “Suçlusunuz” çıkışı ile devletin şiddeti önleme yükümlülüklerini yerine getirmediğini teşhir etmişti. “Suçlusunuz" çalışmasını bir adım ileri taşıyacaklarını ilan eden KDK Sorumlusu Senem Doruk İnam, “Bu 25 Kasım'da da Kadın Dayanışma Komiteleri bu çalışmayı Türkiye çapında başlatacak ve bunun ayaklarını hep birlikte öreceğiz” dedi.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin çok büyük bir kısmının ateşli silahlarla işlendiğini vurgulayarak çarpıcı veriler paylaştı:

"Maalesef ki şöyle bir istatistik var sevgili arkadaşlar: Öldürülen iki kadından biri ateşli silahlarla öldürülüyor. Ruhsatlı mı ruhsatsız mı meselesi ayrı bir tartışma olmakla birlikte edindiğimiz bilgilere göre ateşli silahlarla işlenen cinayetlerin yüzde 84'ü ruhsatsız silahlarla işleniyor. Bugün Türkiye'de kadınlar silahlanmanın bu kadar yaygın, kolay ulaşılabilir ve herhangi birinin cebine silahı alıp istediği şekilde kullanılabileceği bir atmosferin yaratıldığı durumda tehlike altındadır. Sadece kadınlar değil, çocuklarımız da aynı şekilde."

'Sosyal medyada muhalif yazanı bulan devlet, silah satanları neden bulmuyor?'

Silahların nereden ve nasıl temin edildiğine dair yaptıkları veri çalışmasının sonuçlarını aktaran İnam, tarikatların yanı sıra çete ve mafya yapılanmalarının da sokak sokak örgütlendiğini ve henüz çocuk yaştaki gençlerin ellerine silah verildiğini ifade etti.

Fail ifadelerinden örnekler veren İnam, yargının iktidar karşıtlarına dönük hızını hatırlatarak şunları söyledi: "Ayşe Çelik'i öldüren Engin Çelik 'Silahı tanımadığım birinden 20 bin TL karşılığında satın almıştım' diyor. Bir başkası 'Cinayette kullandığım tabancayı internet üzerinden, Facebook'tan, Telegram'dan satın aldım; ruhsatsız pompalı tüfeği internet sitesinden satın aldım' diyor. Türkiye'de hakaret ettiğinizde ya da sosyal medyada iktidar karşıtı bir şey yazdığınızda evinizden alınabiliyorsunuz. Bu kadar yaygın silaha ulaşım internetten, Facebook'tan, Telegram'dan sağlanıyor. Biz biliyoruz, bunları bulabiliyoruz; devlet bulamıyor mu bunları? Böyle bir gücü, olanağı yok mu? Var ama tercih etmiyorlar.“

29 Kasım mitingine çağrı

Etkinliğin kapanışında söz alan KDK temsilcisi Filiz Acar ise yoksulluk ve şiddetin alın yazısı olmadığını belirterek salondaki kadınları, yolsuzluğa, yoksulluğa ve emperyalist politikalara karşı 29 Kasım'da Kartal’da gerçekleştirilecek işçi mitingine davet etti.

Acar, miting için saat 12.00'de Başak Metro istasyonunda buluşulacağını belirtti.

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